93 % des Français connaissent Bitcoin, mais seuls 17 % peuvent l'expliquer

Alors que l'adoption de Bitcoin se construit au fil du temps, cette étude de Bistack révèle que 93 % des Français connaissent l'actif, mais que seuls 17 % pourraient l'expliquer. Zoomons sur ces disparités.

Bitstack présente son baromètre sur l'adoption de Bitcoin par les Français

Ce mercredi, Bitstack a publié son baromètre sur l’adoption de Bitcoin par les Français. Pour réaliser cette étude, le spécialiste de l’épargne en BTC a collaboré avec Selvitys pour interroger 2 750 personnes de 18 à 64 ans.

Dans un précédent article, ce matin, traitant de la disparité entre les hommes et les femmes, nous avons notamment identifié que 93 % des Français auraient déjà entendu parler de Bitcoin, mais que seuls 17 % seraient capables de l’expliquer. Au-delà des différences entre les hommes et les femmes, nous constatons aussi de grandes différences entre les tranches d’âge pour les critères suivants :

- Image positive ;

- Peut l’expliquer ;

- Détention actuelle ;

- Juge Bitcoin utile pour la retraite ;

- Favorable à une réserve stratégique ;

- S’informe via le conseiller bancaire.

À l’exception du dernier point pour lequel la dynamique s’inverse, chaque tranche d’âge a ainsi plus tendance à répondre « non » que la précédente :

Disparités entre les tranches d'âge

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En outre, l’étude estime que les 25-34 ans sont « assez établis pour investir et assez familiers du numérique pour choisir Bitcoin », tandis qu'ils constituent le « groupe moteur de l’adoption », devant la tranche d’âge des 18-24 ans.

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Qui dit Bitcoin ne dit pas forcément crypto

Nous l’avons remarqué durant le précédent bull run, Bitcoin a concentré toute l’attention, alors que les altcoins ont été relayés au second plan. Dans ce contexte, le baromètre de Bitstack s’est intéressé à différentes catégories d’investisseurs pour savoir si, d’une part, elles investissaient dans du BTC, mais aussi pour savoir si elles détenaient des altcoins sans BTC :

Disparités entre les catégories d'investisseurs

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Pour Alexandre Roubaud, le PDG de Bitstack, cette étude révèle une « entrée de Bitcoin dans le patrimoine » :

Ce baromètre décrit une entrée de Bitcoin dans le patrimoine : les Français le citent devant les actions pour protéger leur pouvoir d'achat sur le long terme, le conservent plusieurs années, et l'intègrent à une épargne diversifiée. Il valide aussi notre conviction fondatrice : Bitcoin est un actif patrimonial d’épargne à part entière, avec sa sociologie et ses usages propres.

En attendant, le prix du BTC affiche 62 550 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 0,73 % lors de l'écriture de ces lignes.

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