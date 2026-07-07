Vente de 3 500 BTC par Strategy : c'est bon pour le marché, selon Grayscale

Strategy, l'entreprise de Michael Saylor, a vendu pour 216 millions de dollars de Bitcoin la semaine dernière. Selon la société de gestion d'actifs Grayscale, cela pourrait être un facteur de stabilité pour le cours du Bitcoin, malgré les craintes.

Une vente en deux temps pour financer les dividendes

Dans un document réglementaire publié hier, Strategy a annoncé avoir cédé 3 588 bitcoins pour environ 216 millions de dollars, en deux tranches. La nouvelle n'était pas franchement une surprise; mais elle constitue la plus grande vente de BTC de l'entreprise.

Ces fonds doivent notamment financer les dividendes dus sur les actions préférentielles de l'entreprise (STRF, STRE, STRK, STRD et STRC), dont la charge annuelle avoisine 1,2 milliard de dollars. Cela permettra aussi de reconstituer les réserves de trésorerie à 2,55 milliards de dollars.

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Même après cette opération, l'entreprise conserve 843 775 bitcoins, soit plus de 4% de l'offre totale, acquis à un coût moyen de 74 476 dollars par unité. Cela qui représente une perte latente d'environ 11,4 milliards de dollars au prix actuel.

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Une bonne nouvelle pour le marché ?

Dans une note de recherche publiée lundi, Grayscale estime que cette vente réduit le risque d'un scénario extrême mais à faible probabilité, comme une liquidation forcée des réserves de Strategy si l'entreprise venait à manquer de liquidités.

En démontrant sa capacité à vendre des montants en Bitcoin plutôt que de laisser ses réserves en dollars s'épuiser, Strategy rendrait selon Grayscale ce scénario du pire moins probable. Zach Pandl, responsable de la recherche chez Grayscale, va plus loin en estimant que cette approche pourrait même aider le Bitcoin à trouver un prix plancher plus durable.

Selon ce dernier, il faudrait même que Strategy cède au moins 3 milliards de dollars de Bitcoin sur les deux prochaines années pour couvrir l'essentiel de ses besoins de trésorerie.

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Le rebond du cours de l'action préférentielle STRC est présenté par Grayscale comme un signe que cette stratégie porte ses fruits. Le STRC a enfin franchi le seuil des 100 dollars, qu'il peinait à atteindre ces dernières semaines.

Tous les analystes ne partagent cependant pas cet optimisme : l'économiste Peter Schiff a averti que les réserves restantes de Strategy pourraient entraîner des pertes bien plus importantes si le repli du Bitcoin venait à s'accentuer.

Source : Grayscale

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