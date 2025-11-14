Grayscale : le géant de l’investissement crypto cherche à entrer en bourse

Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs spécialisé dans les cryptomonnaies au monde, s’apprête à entrer en bourse prochainement. Que savons-nous sur ce projet d’Initial public offering (IPO) ?

Grayscale veut entrer en bourse

Ces derniers mois, nous avons assisté à plusieurs introductions en bourse de la part de divers acteurs de l’écosystème crypto, la plus emblématique étant celle de Circle. Jeudi, c’est le gestionnaire d’actif Grayscale, qui a officialisé son projet d’Initial public offering (IPO), et révélant le dépôt d’un formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pour l’heure, ni la quantité d’actions prévues à la vente ni la fourchette de prix n’ont été déterminées.

Plusieurs noms célèbres travaillent actuellement sur le dossier, à l’image de Morgan Stanley, Bank of America ou bien Wells Fargo. Lorsque le projet sera finalisé, Grayscale devrait être cotée au New York Stock Exchange sous le symbole GRAY.

👨‍🏫 Retrouvez l’ensemble de nos guides sur les actions en bourse

Pour Barry Silbert, le PDG et fondateur de Digital Currency Group (DCG), la maison mère de Grayscale, le gestionnaire d’actifs peut être vu comme un proxy pour les cryptos :

Nous pensons qu’un dollar investi dans Grayscale offre l’exposition la plus complète et ajustée au risque à la croissance de l’ensemble des actifs numériques. Aujourd’hui, nous croyons que Grayscale est le proxy d’investissement idéal pour la classe d’actifs numériques. J’ai fondé Grayscale avec la conviction que les actifs numériques deviendraient un élément permanent du système financier.

Avec plus de 40 produits, Grayscale revendiquait 35 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre dernier.

👉 Dans l’actualité également — xStocks : les actions tokenisées de Kraken dépassent les 10 milliards de dollars de volumes

Son produit phare est le GBTC, qui, avant d’être un ETF, constituait le principal fonds Bitcoin (BTC) du marché à destination des investisseurs institutionnels. Aujourd’hui, le GBTC est le 3e plus grand ETF Bitcoin, avec 16,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), derrière le FBTC de Fidelity et l’IBIT de BlackRock, respectivement à 19,61 et 78,16 milliards de dollars d’AUM.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : SEC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.