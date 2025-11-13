xStocks : les actions tokenisées de Kraken dépassent les 10 milliards de dollars de volumes

En 135 jours seulement près son lancement, la plateforme d'actions tokenisées xStocks de Kraken a dépassé les 10 milliards de dollars de volumes. Retour sur cette performance.

le 13 novembre 2025 à 16:00.

2 minutes de lecture

Vincent Maire

Vincent Maire

Les actions tokenisées xStocks de Kraken ont la cote

Dans le sillage d’une croissance de la tokenisation d’actifs du monde réel, nombre de plateformes ont lancé leur solution de trading d’actions tokenisées au cours de ces derniers mois. C’est notamment le cas de l’exchange de cryptomonnaies Kraken, avec son produit xStocks, qui a annoncé mercredi avoir dépassé les 10 milliards de dollars de volumes de transactions. Sur cette somme, 2 milliards de dollars ont été réalisés directement on-chain.

Dans un communiqué partagé avec Cryptoast, Mark Greenberg, le responsable mondial des consommateurs de Kraken, a exprimé son optimisme quant à cette adoption :

blockquote icon

xStocks a fait le pont entre le monde de la cryptographie et celui de l’investissement traditionnel, transformant la promesse des actions tokenisées en une réalité mondiale. Ces résultats prouvent que les investisseurs du monde entier recherchent des actifs financiers natifs du web, ouverts, accessibles à tous et ne nécessitant aucune autorisation. xStocks redéfinit la manière dont les actifs traditionnels peuvent être déplacés, négociés et valorisés sur la blockchain.

💡 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des actions tokenisées ?

À l’heure actuelle, xStocks revendique 45 000 détenteurs uniques pour un total de 135 millions de dollars d’actifs sous gestion. Ces produits sont disponibles dans plus de 160 pays aux utilisateurs de Kraken, mais aussi de Bybit, sur les blockchains Solana (SOL) et Ethereum (ETH).

Permettant un trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l’inverse des bourses traditionnelles, les produits xStock sont garantis à un ratio de 1:1 avec l’ETF ou l’action dont ils suivent le cours.

Néanmoins, rappelons aussi qu’il s’agit d’un produit synthétique, qui ne donne par conséquent pas les mêmes droits qu’une véritable action. Ceci dit, s’il s’agit uniquement de s’exposer au prix d’une valeur donnée, une telle solution offre une flexibilité qui tend à se démocratiser de plus en plus dans le monde de la finance.

