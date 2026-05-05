Kraken efface la frontière crypto/TradFi : tradez le S&P 500, l'or et le Forex depuis la même plateforme

Kraken Pro vient d'élargir son offre de dérivés en Europe avec une nouveauté de taille : il est désormais possible de trader des contrats à terme sur les grands marchés traditionnels : indices boursiers, matières premières et Forex, directement depuis son compte aux côtés de ses positions crypto. Plus de 70 contrats CME sont disponibles avec effet de levier et des marges intrajournalières accessibles dès 50 $. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les Tradfi Futures.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Kraken (en savoir plus)

Nouveautés des TradFi Futures : ce que Kraken Pro propose désormais

Jusqu'ici, un trader crypto qui voulait aussi s'exposer aux indices boursiers comme le S&P 500, aux métaux comme l'or ou encore au Forex, devait jongler entre plusieurs plateformes, avec des comptes séparés, des interfaces différentes et des transferts de fonds à gérer.

C'est précisément ce problème que Kraken veut résoudre avec le lancement de Tradfi Futures, des contrats à terme qui viennent compléter les contrats à terme crypto-natifs déjà disponibles sur Kraken Pro pour former une offre complète, régulée dans le cadre du MiFID II.

L'un des avantages principaux des Tradfi Futures proposés par Kraken, c'est que ces actifs sont accessibles 23h/24 et 5j/7 grâce aux horaires étendus du CME Group, bien au-delà des horaires classiques de la Bourse de New York.

Rejoignez Kraken et tradez tous les actifs de la finance traditionnelle

Du côté des actifs disponibles, Kraken offre dès le lancement un large choix d'actifs. Et grâce aux micro-contrats, qui représentent généralement un dixième ou un cinquantième de la taille des contrats standard, il est possible de s'exposer aux actifs avec un capital limité.

Pour les indices boursiers, on retrouve le S&P 500 via les contrats E-Mini (ES, marge intrajournalière de 500 $) et Micro E-Mini (MES, 50 $), le Nasdaq 100 en version E-Mini (NQ, 1 000 $) et Micro E-Mini (MNQ, 100 $), le Russell 2000 via RTY (500 $) et M2K (50 $), ainsi que le Dow Jones avec le Micro E-mini MYM (50 $).

Sur les matières premières, l'or est disponible sous 3 formats : le contrat standard GC (2 000 $ de marge), le E-Micro Gold MGC (200 $) et le contrat 1-Ounce Gold 1OZ (50 $). L'argent est accessible via le Micro Silver SIL (1 000 $). Pour le pétrole, Kraken propose le Crude Oil standard CL (1 000 $) et le Micro Crude Oil MCL (100 $).

Côté Forex, 6 devises sont disponibles avec une marge intrajournalière de 500 $ chacune : l'euro (6E), la livre sterling (6B), le dollar australien (6A), le dollar canadien (6C) et le yen japonais (6J).

Avec les Tradfi Futures de Kraken, les positions peuvent être ouvertes à la hausse (long) comme à la baisse (short), sans avoir à détenir les actifs sous-jacents. L'effet de levier, quant à lui, varie selon l'actif sous-jacent du contrat

Les frais, visibles avant de passer un ordre, incluent les commissions de courtage ainsi que les frais d'échange, réglementaires et de compensation.

👉 Pour accéder aux Tradfi Futures, vous devez disposer d'un compte Kraken Pro vérifié et résider dans l'Espace Économique Européen.

Kraken Pro devient un guichet unique pour tous les marchés

Ce lancement s'inscrit dans une stratégie plus large de Kraken qui cherche à se positionner comme la plateforme de référence pour les traders européens qui veulent tout gérer depuis un seul endroit.

Entre les cryptomonnaies, les contrats à terme TradFi et les xStocks, l'offre de Kraken devient véritablement complète. Ce service permet d'investir dans 100 actifs traditionnels tokenisés, incluant les actions de géants mondiaux tels que Nvidia, Apple ou Tesla. De plus, les xStocks répercutent les dividendes réels sur votre solde.

Investissez dans des actions tokénisées avec Kraken

Là encore, la logique est la même : permettre aux utilisateurs de s'exposer aux marchés des actions sans quitter l'écosystème Kraken et sans ouvrir de compte-titres chez un courtier traditionnel.

Au total, Kraken Pro réunit donc sur une même interface ce que la plupart des traders devaient jusqu'ici chercher sur 2 ou 3 plateformes différentes : des cryptos, des contrats à terme sur les grands indices et matières premières et des actions tokenisées.

👉 Pour en savoir plus sur la plateforme, consultez notre avis complet sur Kraken

Le trading de produits financiers, dont les dérivés, comporte des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous pourriez perdre plus que votre investissement initial. Consultez notre page sur la Divulgation des risques sur eu.kraken.com. Les produits dérivés sont fournis par Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited, réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), licence n° 342/17.

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