Le trading de crypto 24/7 arrive à Wall Street grâce à CME Group

CME Group s'apprête à proposer le trading de contrats futures et d'options sur les cryptomonnaies 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Une révolution pour la finance traditionnelle.

La finance traditionnelle se met au rythme des marchés crypto avec CME Group

L'entreprise derrière le Chicago Mercantile Exchange est la principale entreprise au monde de bourse d'échange de marchés à terme. En décembre 2017, le groupe s'était déjà illustré comme un pionnier en proposant les premiers contrats futures sur le Bitcoin, un pas de géant pour les institutions financières traditionnelles.

Les contrats futures, les options et les produits dérivés proposés par les grands groupes financiers sur les cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum souffrent d'un grave défaut. Les marchés classiques ne sont ouverts qu'aux horaires de la bourse, c'est-à-dire de 9 à 17h30, les jours de semaine.

Or, les cryptomonnaies, elles, s'échangent en continu. Les transactions sur la blockchain ne s'arrêtent pas lors des jours fériés.

En choisissant d'ouvrir le trading pour les contrats futures et les options sur les cryptomonnaies, le CME Group confirme sa volonté de comprendre le marché des cryptomonnaies et démontre sa capacité à s'adapter à ces nouvelles technologies.

« La demande des clients en matière de gestion des risques sur le marché des actifs numériques atteint un niveau sans précédent, générant un volume sous-jacent record de 3 000 milliards de dollars sur nos contrats à terme et options sur cryptomonnaies en 2025 », a déclaré Tim McCourt, responsable mondial des actions, des devises et des produits alternatifs chez CME Group.

Même si tous les marchés ne se prêtent pas à un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'accès permanent à nos produits crypto réglementés et transparents permet à nos clients de gérer leur exposition et de négocier en toute confiance à tout moment. Tim McCourt, CME Groupé

De manière générale, avec l'explosion des plateformes de trading et une certaine gamification des marchés financiers, les limites telles que les horaires des marchés sont de plus en plus remises en question.

Les poids lourds de Wall Street comme le Nasdaq et NYSE travaillent activement à l'ouverture des services d'achat et vente d'actions 23 heures par jour et 5 jours par semaine, afin de « répondre aux besoins des investisseurs internationaux et réagir immédiatement, 24 heures sur 24, à l'actualité. »

La tokenisation, prochaine frontière pour CME Group

En ce qui concerne CME Group, la blockchain est au cœur de ses ambitions. La plateforme a innové en 2017 avec les premiers contrats futures crypto, elle a poursuivi cette voie en listant des contrats pour de nombreuses cryptomonnaies, comme Cardano, Ether, Chainlink ou Stellar.

Mais ce n'est pas tout. Désormais, à l'instar de Robinhood, la tokenisation est dans le viseur. CME Group a l'intention de s'ouvrir en grand à cette nouvelle tendance blockchain qui séduit tout Wall Street, de BlackRock à Robinhood en passant par JP Morgan.

Malgré un prix du Bitcoin en chute libre, les contrats à terme et les options sur cryptomonnaies continuent d'atteindre des volumes records chez CME Group en 2026. Le trading de cryptomonnaie annuel a atteint les 12 milliards de dollars, en particulier grâce aux contrats micro-ether et micro-bitcoin.

Le volume quotidien moyen (ADV) quant à lui est de 407 200 contrats, en hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, et l'intérêt ouvert quotidien moyen de 335 400 contrats, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente.

