Le premier ETF Solana Futures voit le jour et pourrait ouvrir la voie à des ETF spot

Le marché des cryptomonnaies franchit une nouvelle étape avec le lancement aujourd'hui des premiers ETF basés sur les contrats à terme de Solana. Volatility Shares, une société d'investissement connu pour ses produits financiers liés aux cryptomonnaies, a introduit 2 ETF, le Volatility Shares Solana ETF (SOLZ) et le Volatility Shares 2X Solana ETF (SOLT).

ETF Solana Futures : vers un ETF spot pour Solana ?

Avec le lancement des ETF Futures sur Solana dès aujourd’hui, via la société d’investissement Volatility Shares, les investisseurs ont le choix parmi 2 ETF. Le premier (SOLZ) offre une exposition standard à Solana, tandis que le second (SOLT) propose une exposition avec un levier de 2x, doublant ainsi les gains potentiels, mais aussi les pertes.

L’introduction des ETF à terme pourrait ouvrir la voie à un ETF spot Solana, qui permettrait de s'exposer directement au SOL. La Securities and Exchange Commission (SEC) a historiquement exigé l'existence d'un marché à terme avant d'approuver un ETF spot, comme cela a été le cas pour Bitcoin et Ethereum.

D'importants gestionnaires d'actifs, comme Franklin Templeton, VanEck et Grayscale ont soumis des dossiers pour l'approbation d'ETF Solana spot. Selon les experts, ces fonds ont 75 % de chances d'obtenir un feu vert de la SEC avant la fin de l'année.

Les ETF Solana Futures font suite aux contrats à terme Solana qui ont été mis en service le 17 mars avec un volume de trading d’environ 12,1 millions de dollars lors de leur première journée. À titre de comparaison, le lancement des futures Bitcoin avait enregistré plus de 102 millions de dollars de transactions dès le premier jour, et ceux d’Ethereum avaient dépassé les 30 millions de dollars.

Si ces chiffres sont inférieurs aux lancements de Bitcoin et Ethereum, ils témoignent tout de même d'un intérêt des institutionnels pour Solana. Ce dernier, avec un prix du SOL de 134 dollars et une capitalisation de marché d'environ 68 milliards de dollars, se positionne aujourd’hui comme la 6e plus grande cryptomonnaie.

Un accès simplifié pour les investisseurs

Pour Justin Young, le PDG de Volatility Shares, l'objectif principal de ces nouveaux ETF est de faciliter l'accès des investisseurs à Solana sans les contraintes techniques habituellement associées aux cryptomonnaies :

« Jusqu’à présent, obtenir une exposition à Solana était complexe, entre les exigences techniques, les problèmes de sécurité et autres. Avec les ETF SOLZ et SOLT, nous supprimons ces barrières. »

L’adoption institutionnelle de Solana pourrait s’accélérer grâce à ces nouveaux produits financiers. En permettant aux investisseurs de s'exposer à cette cryptomonnaie via des instruments réglementés et faciles d’accès, Solana pourrait voir sa place se renforcer dans le paysage des cryptos par la même occasion.

Source : SEC

