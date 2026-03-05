Des IPO tokenisées sur Solana (SOL) ? Voici ce que propose l'exchange crypto Backpack

Et si tout un chacun pouvait désormais participer à des Initial Public Offering sur la blockchain Solana (SOL) ? C'est en tous cas ce que propose l'exchange crypto Backpack à travers sa dernière annonce.

Backpack présente les IPO sur Solana

Au regard de la tendance des 12 derniers mois, nous pouvons nous attendre à des synergies de plus en plus prononcées entre les marchés boursiers et les technologies blockchain. Entre les expérimentations sur la tokenisation d’un côté et le nombre d’acteurs crypto entrés en bourse de l'autre, le changement de paradigme semble de plus en plus évident.

Tentant de mêler ces 2 concepts, l’exchange de cryptomonnaies Backpack a proposé une initiative innovante : les Initial Public Offering (IPO) sur la blockchain. En l’occurrence, c’est la blockchain Solana (SOL) qui serait utilisée et cette nouvelle plateforme sera accessible plus tard, les inscriptions nécessitant pour le moment de passer par une liste d’attente.

Dans un message publié sur X, Armani Ferrante, le fondateur et PDG de Backpack, met en avant une collaboration avec Superstate, pour permettre aux clients d’accéder à des allocations d’IPO, alors que ces tours de table sont généralement réservés à des investisseurs institutionnels :

Ce que nous faisons : nous collaborons avec Superstate pour que Backpack devienne une étape de la tournée de présentation, afin que nos utilisateurs puissent accéder à ces IPO avant leur lancement sur les marchés boursiers nationaux. Le hic : notre capacité à y parvenir dépend entièrement de la communauté Backpack. Plus nos utilisateurs sont actifs et précieux, plus Backpack devient une plateforme viable pour la levée de fonds. C'est pourquoi nous avons créé cette liste d'attente afin de sonder dès aujourd'hui l'intérêt de nos utilisateurs pour ce produit. Les premiers inscrits bénéficieront d'un accès anticipé à la première introduction en bourse.

Si et quand ces fonctionnalités seront déployées, il sera intéressant d'observer de quelle manière elles seront mises en œuvre, tant au niveau réglementaire que technique. Par exemple, une attention particulière devra être portée à la nature des actions tokenisées, notamment pour déterminer s'il s'agit de véritables actions ou bien de titres synthétiques adossés aux participations d'institutionnels dans chaque IPO concernée.

