Solana s’invite aux World Series of Poker – Une première dans l’histoire du tournoi

Les World Series of Poker (WSOP) ont annoncé un partenariat inédit avec la Solana Foundation et MoonPay, qui permet désormais aux joueurs d’acheter leurs tickets de tournoi en SOL, sans frais. Une première dans l’histoire du circuit, qui s’étendra aux paiements en stablecoins dès décembre.

Solana entre dans la légende du poker mondial

C’est une première historique pour les World Series of Poker (WSOP), le plus prestigieux circuit de tournois de poker au monde. À partir du 10 juin 2026, les joueurs peuvent acheter leurs tickets de tournoi directement en cryptomonnaies, via l’infrastructure de paiement MoonPay et la blockchain Solana.

L’intégration démarre dès cette semaine au Paris Las Vegas et au Horseshoe Las Vegas, à l’occasion de la 57e édition annuelle de l’événement. Les buy-ins (entrées) payés via Solana bénéficient de zéro frais de traitement, un argument de poids pour une clientèle internationale habituée aux frictions des paiements transfrontaliers.

Surtout, la Solana Foundation devient le sponsor officiel (« Presenting Sponsor ») des WSOP 2026 et des WSOP Paradise 2026. Une visibilité majeure pour l’écosystème, alors que les WSOP attirent chaque année des centaines de milliers de joueurs et sont diffusées dans plus de 130 pays.

Pour mesurer l’enjeu, il suffit de regarder l’édition précédente. En 2025, le WSOP de Las Vegas a attiré 246 960 entrées et distribué plus de 481 millions de dollars de gains, établissant un record absolu pour la 2e année consécutive. Le seul Main Event, avec son buy-in à 10 000 dollars, a rassemblé 9 735 entrées pour un prize pool de 90 535 500 dollars.

Côté Bahamas, le WSOP Paradise 2025 affichait un garanti record de 60 millions de dollars sur l’ensemble du festival, garanti finalement dépassé par le seul Super Main Event, qui a atteint 72 275 000 dollars de prize pool avec 2 891 inscrits. Autrement dit, plusieurs centaines de millions de dollars de buy-ins pourraient à terme transiter, en partie, via l’infrastructure Solana et MoonPay.

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Des gains versés en stablecoins dès décembre

La deuxième phase du déploiement est prévue pour décembre 2026, lors du WSOP Paradise aux Bahamas. Les vainqueurs pourront alors choisir de recevoir leurs gains directement en stablecoins sur Solana, avec un règlement quasi instantané.

L’argument technique tient en deux chiffres. Solana revendique des milliers de transactions par seconde et des frais moyens inférieurs à 0,001 dollar, ce qui en fait un candidat naturel pour les paiements à grande échelle. Pour les joueurs internationaux, c’est la promesse de pouvoir encaisser un gain de plusieurs millions de dollars sans subir les délais bancaires habituels.

Ty Stewart, CEO des WSOP, salue « une communauté innovante et passionnée », tandis que Vibhu Norby, Chief Product Officer de la Solana Foundation, met en avant le parallèle entre poker et trading on-chain. Ce dernier rappelle au passage que Solana a généré plus de 4 000 milliards de dollars de volume sur les activités de trading ces dernières années.

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Une offensive mainstream malgré un marché tendu

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie d’adoption grand public bien plus large pour Solana, qui multiplie les annonces dans les paiements, les actions tokenisées et l’IA. La blockchain cherche à se défaire de son image de réseau à memecoins pour s’imposer comme une infrastructure financière sérieuse.

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Cette annonce intervient pourtant dans un contexte de marché difficile pour le SOL. Le token s’échange autour de 65 dollars, en baisse de plus de 30 % sur les 30 derniers jours. Plusieurs grandes banques américaines ont également réduit leur exposition à Solana ces dernières semaines, à l’image de Bank of America ou de Goldman Sachs.

Dans ce contexte, l’entrée de Solana sur le circuit WSOP représente une vitrine de choix pour démontrer l’utilité concrète de la blockchain, au-delà de la spéculation. Reste à voir si cette adoption « par l’usage » suffira à inverser la tendance sur le cours.

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Sources : WSOP, CoinDesk

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