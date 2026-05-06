Actions tokenisées, agents IA et paiements ultra rapides : Solana (SOL) annonce de nombreuses nouveautés

Ces dernières 24 heures, les équipes de Solana (SOL) et leurs partenaires ont annoncé bon nombre de nouveautés sur le réseau. Faisons le point sur l'essentiel.

Solana (SOL) dévoile plusieurs nouveautés sur son réseau

À l’occasion de l’évènement Consensus Miami, qui se tient du 5 au 7 mai, Solana et ses partenaires ont annoncé bon nombre de nouveautés, dont voici un aperçu.

En premier lieu, la Solana Foundation a introduit Pay.sh, en collaboration avec Google Cloud. À présent, les agents IA peuvent payer des requêtes en stablecoins sur Solana en utilisant les API de Google Cloud, dont Gemini, BigQuery et Vertex AI.

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Sur le plan de la tokenisation d’actifs du monde réel, Carlos Domingo, le PDG et fondateur de Securitize, a annoncé un partenariat d’envergure. En effet, Securitize, Jump Trading et Jupiter, un exchange décentralisé (DEX) phare de Solana, se sont associés, afin de lancer du « trading entièrement onchain et réglementé pour les actions tokenisées ».

Toujours sur le secteur des titres on-chain, la plateforme Republic a également lancé des actions tokenisées d’Animoca Brands sur Solana. Pour rappel, Animoca Brands est notamment la maison-mère du jeu Web3 The Sandbox.

Par ailleurs, State Street Investment Management, un gestionnaire d’actifs revendiquant plus de 5 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a lancé un fonds tokenisé en collaboration avec Galaxy Digital. Baptisé le State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund (SWEEP), il s’agit là d’un « fonds de liquidités privé tokenisé conçu pour permettre une gestion de trésorerie sur la blockchain 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 via un stablecoin ».

Enfin, lors de son intervention sur scène, Anatoly Yakovenko, le cofondateur de Solana, a suggéré que la mise à jour Alpenglow pourrait intervenir dès le prochain trimestre. Le point crucial de cette mise à jour réside dans la finalité des blocs sur le réseau, qui doit être réduite à 150 millisecondes environ, concurrençant ainsi les systèmes financiers traditionnels en rendant les transactions irréversibles presque instantanément.

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Concrètement, cela rendra les paiements sur le réseau encore plus rapides, tout en rendant le trading à haute fréquence plus efficace. En marge de toutes ces annonces, le prix du token SOL affiche 89,12 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 5,5 % sur les dernières 24 heures.

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Source : X

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