Zora débarque sur Solana — Est-ce bientôt la fin de Base ?

Historiquement implantée sur Base, Zora a finalement choisi Solana (SOL) pour déployer ses nouvelles fonctionnalités. En quoi consistent-elles ? Est-ce un coup dur pour Base ? Nous faisons le point.

Zora choisit Solana plutôt que Base pour ses nouvelles fonctionnalités

Initialement centrée sur les tokens non fongibles (NFT) et les revenus créateurs, Zora a changé son modèle économique récemment, en développant un « marché de l'attention ». En bref, les traders peuvent prendre position sur de grandes tendances pour tenter de générer des plus-values sur des tokens associés.

Historiquement présent sur Base, Zora a annoncé lundi lancer son attention market sur Solana, ce qui a eu de quoi en surprendre plus d'un, tant Zora était perçu comme un protocole phare du célèbre layer 2 d'Ethereum Base.

Jacob Horne, le cofondateur de Zora, explique que ces nouvelles fonctionnalités s'inspirent des memecoins, capables de surfer sur des tendances, tout en allant plus loin :

Les memecoins s'avèrent être un incroyable agrégateur en temps réel de ce qui se passe dans le monde. Nous proposons cette nouvelle structure pour voir si nous pouvons débloquer le trading des tendances à long terme et utiliser le marché pour agréger ce qui se passe sur une tendance particulière au lieu de nous livrer constamment à des affrontements PvP.

Quoi qu'il en soit, cette annonce n'a pas manqué de faire réagir la communauté de Base. Par exemple, Hish Bouabdallah, le fondateur de Tribes Protocol, a exprimé son inquiétude, rappelant qu'avant Zora, Farcaster a également quitté Base pour créer son propre réseau. Il critique ainsi certaines décisions, estimant que la direction de Base « s'obstine à proposer des fonctionnalités que les utilisateurs ne souhaitent manifestement pas ».

Lui répondant personnellement, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a indiqué que le réseau se concentrait désormais sur le trading et l'autogarde, en quelque sorte dans une version « décentralisée » de Coinbase :

J'en prendrai la responsabilité si vous voulez licencier quelqu'un. Tout cela appartient désormais au passé. L'application Base se concentre maintenant sur le trading, offrant la possibilité de gérer soi-même ses fonds, à l'instar de Coinbase. [...] Il est essentiel de disposer d'un portefeuille d'auto-conservation ; le monde évolue vers la blockchain. Il serait trop risqué de ne pas investir dans un système entièrement basé sur la blockchain. Rassurez-vous, la grande majorité des ressources est allouée à l'application grand public, qui est elle aussi entièrement basée sur la blockchain.

Si Base reste à ce jour le plus grand layer 2 d'Ethereum avec 3,88 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), cette même TVL a chuté de 31 % depuis son plus haut historique (ATH) du 7 octobre dernier. Alors que Vitalik Buterin a récemment questionné l'intérêt des layer 2 à long terme, une attention toute particulière devra être portée à l'évolution de ces derniers.

