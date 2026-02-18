Pourquoi le milliardaire Peter Thiel a-t-il vendu toutes ses actions ETHZilla ?

Un pari qui n’a pas rencontré le succès ? Le milliardaire de la Tech Peter Thiel s’est retiré d’ETHZilla. L’entreprise de trésorerie est en difficulté après des décisions successives surprenantes.

Peter Thiel ne mise plus sur ETHZilla

Selon Bloomberg, Peter Thiel ne mise plus sur ETHZilla. Dans une déclaration de patrimoine faite auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), on apprend en effet que les entités gérées par le milliardaire ne disposent plus d’actions d’ETHZilla.

Pour rappel, Peter Thiel avait fait le pari de soutenir la société de trésorerie en Ether (ETH) au cours de l’année dernière. Lors de sa déclaration d'août auprès de la SEC, il avait déclaré que ses sociétés détenaient 7,5 % des actions d’ETHZilla.

💡 A lire – Acheter Ethereum (ETH) en 2026 : Les 10 meilleures plateformes

Créée seulement en août dernier, ETHZilla a surfé sur la vague des trésoreries en cryptomonnaies, qui ont fleuri tout au long de l’année 2025. Au plus haut, l’entreprise détenait 10 000 ETH. Mais l’enthousiasme a été de courte durée.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo* Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

ETHZilla : un exemple des limites des sociétés de trésorerie ?

Le parcours d’ETHZilla est particulièrement erratique. À l’origine, l’entreprise était connue sous le nom de 180 Life Sciences Corp et proposait des services liés à la biotech. Face à des résultats décevants, elle avait fait une volte-face complète, pour devenir une société de trésorerie en ETH en août 2025.

Mais le cours de l’ETH a plongé depuis. La cryptomonnaie a perdu 60 % de sa valeur depuis août, au moment où elle a dépassé son record absolu. En 6 mois, la deuxième crypto la plus capitalisée n’aura pas réussi à enrayer sa chute, faisant trembler les sociétés de trésorerie qui avaient misé sur elle.

EthZilla avait été une des premières à vendre suite à la chute considérable d’octobre 2025. La société s’était séparée de 40 millions de dollars d’ETH pour financer des rachats d’action. En décembre, elle avait poursuivi par une vente de 74,5 millions de dollars d’ETH, pour faire face à sa dette.

🌐 Sur le même sujet – Toutes les trésoreries cryptos sont désormais en pertes, à une exception près

Pour faire face à ces difficultés, ETHZilla a annoncé une nouvelle volte-face en janvier 2026. Après la biotech et l’ETH, l’entreprise achète désormais… Des moteurs d’avion. Un nouveau rebranding pour la marque, qui témoigne de ses difficultés : son action a perdu 98 % de sa valeur depuis la percée d’il y a 6 mois.

Peter Thiel a donc quitté le navire ETHZilla, qui a fortement pris l’eau. Plus largement, cela témoigne de l’enthousiasme démesuré qui avait entouré les trésoreries d’entreprise au cours de l’année passée, enthousiasme qui était voué à diminuer.

Source : ETHZilla

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.