Cette entreprise funéraire perd 33 millions de dollars de fonds clients après un pari sur l'Ether (ETH)

Une grande entreprise de services funéraires coréenne a perdu 33 millions de dollars de fonds appartenant à ses clients. Elle a misé sur des ETF ETH à effet de levier, avant la chute considérable du cours.

le 21 mai 2026 à 9:30.

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Marine Debelloir

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Une entreprise coréenne joue et perd l’argent de ses clients

L’entreprise Bumo Sarang, située en Corée du Sud, a investi dans un ETF associé à Bitmine, le T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Cet outil double les retours sur investissement de la société de trésorerie, une des plus grandes détentrices d’ETH.

Mais le cours de l’ETH a plongé après l’investissement de l’entreprise funéraire. Celle-ci a misé 40 millions de dollars des fonds de ses clients et fait aujourd’hui face à une perte non réalisée de 33 millions de dollars.

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La perte a été découverte via l’audit 2025 de l’entreprise. L’argent perdu représente 8 fois le chiffre d’affaires annuel de Bumo Sarang. Pire, les paiements de clients étaient des paiements anticipés : ceux-ci versent une somme pour pouvoir ensuite bénéficier d’un service funéraire tout-en-un après leur décès. Autrement dit, les services n’ont pas encore été fournis.

Face à cette perte massive, Bumo Sarang a tenté de rassurer, expliquant qu’elle subissait uniquement une « perte latente à court terme liée à la volatilité des marchés mondiaux », qui était par ailleurs « suffisamment maîtrisable dans le cadre des réserves financières de la société ».

Un problème de fond en Corée du Sud ?

Les sociétés funéraires de ce type font souvent des investissements risqués. Selon le média Korea Economic Daily, les entreprises funéraires sont 43 % à disposer de moins de fonds que ceux qui ont été déposés initialement par leurs clients.

Contrairement aux sociétés d’assurance, qui sont surveillées par les autorités financières et qui doivent répondre à des critères de solvabilité, les sociétés funéraires ont plus de liberté. Cela conduit à des paris risqués effectués avec l’argent de leurs clients.

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En Corée du Sud, des appels à réguler les sociétés funéraires comme des sociétés financières sont donc faits. À ce stade, les entreprises restent cependant libres d’investir comme bon leur semble, y compris sur des produits cryptos particulièrement risqués.

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Source : Hankyung

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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