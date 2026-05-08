Liste des entreprises françaises ayant investi dans le Bitcoin et les cryptomonnaies

En France, de plus en plus d'entreprises cotées en Bourse investissent dans le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies afin de diversifier leur trésorerie. Découvrez la liste des entreprises françaises ayant franchi le pas vers une exposition directe ou stratégique aux crypto-actifs.

Les « Crypto Treasury Company » en France

Voici les entreprises françaises cotées en Bourse ayant déclaré publiquement une exposition aux cryptomonnaies 👇

Entreprise Action Crypto en trésorerie Éligible au PEA Capital B ALTBG.PA 2 943 Bitcoin ✅ Oui, PEA classique Sequans Communications S.A. SQNS 1 114 Bitcoin ❌ Non, cotation aux États-Unis (NYSE) Crypto Blockchain Industries ALCBI 31 Bitcoin ✅ Oui, PEA-PME TRACTIAL (ex-BD Multimedia) ALBDM 27 Bitcoin ✅ Oui, PEA-PME Boostheat (via filiale Bitcoin Hold France) ALBOO 3,49 Bitcoin ✅ Oui, PEA-PME Ethero (ex-Entreparticuliers.com) ALENT 3 230 Ethereum ✅ Oui, PEA-PME Acheter-Louer.fr (via filiale ALFR Opportunity Invest) ALALO 15 564 Solana ✅ Oui, PEA-PME

Tableau mis à jour le 8 mai 2025

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Investir dans les actions de ces entreprises peut représenter une forme d'exposition indirecte aux cryptomonnaies, sans avoir à en acheter soi-même. Cette stratégie peut intéresser les investisseurs à la recherche d'une porte d'entrée plus encadrée vers l'univers crypto.

De plus, pour les entreprises françaises cotées sur un marché européen (Euronext), leurs actions sont éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Cela permet de combiner l'exposition au secteur crypto et la fiscalité avantageuse du marché boursier français.

Toutefois, il est important de noter que leurs actions peuvent devenir volatiles et corrélées aux cycles du marché crypto, comme le montre l'exemple de MicroStrategy aux États-Unis. Ce phénomène peut également concerner certains acteurs français ayant fortement intégré les cryptomonnaies dans leur modèle.

👉 Retrouvez la liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

Pourquoi cette liste ne concerne que les entreprises cotées ?

Ce panorama se concentre exclusivement sur les entreprises françaises cotées en Bourse. En effet, de nombreuses entreprises privées investissent également dans le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.

Toutefois, leurs positions sont généralement invisibles pour le grand public, car elles ne sont ni auditées, ni publiquement documentées. Il est donc impossible de savoir avec précision quand ces entreprises achètent ou vendent, dans quelles proportions, ni selon quelle stratégie.

À l'inverse, les entreprises cotées en Bourse sont tenues de publier leurs états financiers. Lorsqu'elles décident d'intégrer les cryptomonnaies à leur bilan ou d'investir dans l'écosystème, cela devient une information publique et traçable, ce qui nous permet d'établir une liste fiable et transparente.

💡 Une entreprise manque à cette liste ? Mentionnez-la en commentaire, nous mettrons l'article à jour.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.