Liste des entreprises françaises ayant investi dans le Bitcoin et les cryptomonnaies
En France, de plus en plus d'entreprises cotées en Bourse investissent dans le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies afin de diversifier leur trésorerie. Découvrez la liste des entreprises françaises ayant franchi le pas vers une exposition directe ou stratégique aux crypto-actifs.
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Les « Crypto Treasury Company » en France
Voici les entreprises françaises cotées en Bourse ayant déclaré publiquement une exposition aux cryptomonnaies 👇
|Entreprise
|Action
|Crypto en trésorerie
|Éligible au PEA
|Capital B
|ALTBG.PA
|2 943 Bitcoin
|✅ Oui, PEA classique
|Sequans Communications S.A.
|SQNS
|1 114 Bitcoin
|❌ Non, cotation aux États-Unis (NYSE)
|Crypto Blockchain Industries
|ALCBI
|31 Bitcoin
|✅ Oui, PEA-PME
|TRACTIAL (ex-BD Multimedia)
|ALBDM
|27 Bitcoin
|✅ Oui, PEA-PME
|Boostheat (via filiale Bitcoin Hold France)
|ALBOO
|3,49 Bitcoin
|✅ Oui, PEA-PME
|Ethero (ex-Entreparticuliers.com)
|ALENT
|3 230 Ethereum
|✅ Oui, PEA-PME
|Acheter-Louer.fr (via filiale ALFR Opportunity Invest)
|ALALO
|15 564 Solana
|✅ Oui, PEA-PME
Tableau mis à jour le 8 mai 2025
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Investir dans les actions de ces entreprises peut représenter une forme d'exposition indirecte aux cryptomonnaies, sans avoir à en acheter soi-même. Cette stratégie peut intéresser les investisseurs à la recherche d'une porte d'entrée plus encadrée vers l'univers crypto.
De plus, pour les entreprises françaises cotées sur un marché européen (Euronext), leurs actions sont éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Cela permet de combiner l'exposition au secteur crypto et la fiscalité avantageuse du marché boursier français.
Toutefois, il est important de noter que leurs actions peuvent devenir volatiles et corrélées aux cycles du marché crypto, comme le montre l'exemple de MicroStrategy aux États-Unis. Ce phénomène peut également concerner certains acteurs français ayant fortement intégré les cryptomonnaies dans leur modèle.
👉 Retrouvez la liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC
Pourquoi cette liste ne concerne que les entreprises cotées ?
Ce panorama se concentre exclusivement sur les entreprises françaises cotées en Bourse. En effet, de nombreuses entreprises privées investissent également dans le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.
Toutefois, leurs positions sont généralement invisibles pour le grand public, car elles ne sont ni auditées, ni publiquement documentées. Il est donc impossible de savoir avec précision quand ces entreprises achètent ou vendent, dans quelles proportions, ni selon quelle stratégie.
À l'inverse, les entreprises cotées en Bourse sont tenues de publier leurs états financiers. Lorsqu'elles décident d'intégrer les cryptomonnaies à leur bilan ou d'investir dans l'écosystème, cela devient une information publique et traçable, ce qui nous permet d'établir une liste fiable et transparente.
💡 Une entreprise manque à cette liste ? Mentionnez-la en commentaire, nous mettrons l'article à jour.
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Bonjour,
Pour le moment, il s'agit juste d'une annonce. L'achat n'a pas encore eu lieu et est programmé pour septembre prochain d'après l'annonce.
Bonjour,
Non, la société a un programme d'investissement immobilier et à déjà commencer à acquérir du Bitcoin. Je vous invite à regarder la société plus en détail.
Avez-vous des liens à me transmettre indiquant le montant de BTC que l'entreprise détient ? Voici le communiqué qui mentionne le mois de septembre : https://www.finanzwire.fr/press-release/one-experience-precise-les-conditions-de-laugmentation-de-capital-avec-maintien-du-droit-preferentiel-de-souscription-prevue-debut-aout-mpUWHpZguak
https://www.boursier.com/actions/actualites/news/one-experience-un-partenariat-de-paiement-en-cryptomonnaies-avec-lyzi-959675.html
La filiale investoken, permet la tokenisation des achats immobiliers.
https://www.investoken.io/
Je n'ai pas trouvé le nombre de bitcoin mais les deux liens montrent un intérêt pour la criptomonaie.
Bonjour,
Je ne connais pas le nombre de Bitcoin en leur possession mais ces deux liens suivants montrent leur orientation vers la cripto :
https://www.investoken.io/qui-sommes-nous/
https://www.infinance.fr/actualites/actualites-one-experience/actualite-one-experience-acceptation-des-paiements-en-cryptomonnaies-une-premiere-en-europe-pour-l-hospitality-17404.htm
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Bonjour,
Il s'agit uniquement de l'annonce de la mise en place d'une stratégie d'investissement dans la cryptomonnaie. Il semblerait qu'aucun achat n'ait encore été effectué.
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