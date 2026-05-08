Liste des entreprises françaises ayant investi dans le Bitcoin et les cryptomonnaies

En France, de plus en plus d'entreprises cotées en Bourse investissent dans le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies afin de diversifier leur trésorerie. Découvrez la liste des entreprises françaises ayant franchi le pas vers une exposition directe ou stratégique aux crypto-actifs.

Modifié le 8 mai 2026.

2 minutes de lecture

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Clément Wardzala

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Les « Crypto Treasury Company » en France

Voici les entreprises françaises cotées en Bourse ayant déclaré publiquement une exposition aux cryptomonnaies 👇

Entreprise Action Crypto en trésorerie Éligible au PEA
Capital B ALTBG.PA 2 943 Bitcoin ✅ Oui, PEA classique
Sequans Communications S.A. SQNS 1 114 Bitcoin ❌ Non, cotation aux États-Unis (NYSE)
Crypto Blockchain Industries ALCBI 31 Bitcoin ✅ Oui, PEA-PME
TRACTIAL (ex-BD Multimedia) ALBDM 27 Bitcoin ✅ Oui, PEA-PME
Boostheat (via filiale Bitcoin Hold France) ALBOO 3,49 Bitcoin ✅ Oui, PEA-PME
Ethero (ex-Entreparticuliers.com) ALENT 3 230 Ethereum ✅ Oui, PEA-PME
Acheter-Louer.fr (via filiale ALFR Opportunity Invest) ALALO 15 564 Solana ✅ Oui, PEA-PME

Tableau mis à jour le 8 mai 2025

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Investir dans les actions de ces entreprises peut représenter une forme d'exposition indirecte aux cryptomonnaies, sans avoir à en acheter soi-même. Cette stratégie peut intéresser les investisseurs à la recherche d'une porte d'entrée plus encadrée vers l'univers crypto.

De plus, pour les entreprises françaises cotées sur un marché européen (Euronext), leurs actions sont éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Cela permet de combiner l'exposition au secteur crypto et la fiscalité avantageuse du marché boursier français.

Toutefois, il est important de noter que leurs actions peuvent devenir volatiles et corrélées aux cycles du marché crypto, comme le montre l'exemple de MicroStrategy aux États-Unis. Ce phénomène peut également concerner certains acteurs français ayant fortement intégré les cryptomonnaies dans leur modèle.

👉 Retrouvez la liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

Pourquoi cette liste ne concerne que les entreprises cotées ?

Ce panorama se concentre exclusivement sur les entreprises françaises cotées en Bourse. En effet, de nombreuses entreprises privées investissent également dans le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.

Toutefois, leurs positions sont généralement invisibles pour le grand public, car elles ne sont ni auditées, ni publiquement documentées. Il est donc impossible de savoir avec précision quand ces entreprises achètent ou vendent, dans quelles proportions, ni selon quelle stratégie.

À l'inverse, les entreprises cotées en Bourse sont tenues de publier leurs états financiers. Lorsqu'elles décident d'intégrer les cryptomonnaies à leur bilan ou d'investir dans l'écosystème, cela devient une information publique et traçable, ce qui nous permet d'établir une liste fiable et transparente.

💡 Une entreprise manque à cette liste ? Mentionnez-la en commentaire, nous mettrons l'article à jour.

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

Clément Wardzala

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Jérôme

One Expérience a investit dans la criptomonaie

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Clément Wardzala

Bonjour,

Pour le moment, il s'agit juste d'une annonce. L'achat n'a pas encore eu lieu et est programmé pour septembre prochain d'après l'annonce.

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Jérôme

Bonjour,
Non, la société a un programme d'investissement immobilier et à déjà commencer à acquérir du Bitcoin. Je vous invite à regarder la société plus en détail.

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Clément Wardzala

Avez-vous des liens à me transmettre indiquant le montant de BTC que l'entreprise détient ? Voici le communiqué qui mentionne le mois de septembre : https://www.finanzwire.fr/press-release/one-experience-precise-les-conditions-de-laugmentation-de-capital-avec-maintien-du-droit-preferentiel-de-souscription-prevue-debut-aout-mpUWHpZguak

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Jérôme

https://www.boursier.com/actions/actualites/news/one-experience-un-partenariat-de-paiement-en-cryptomonnaies-avec-lyzi-959675.html
La filiale investoken, permet la tokenisation des achats immobiliers.

https://www.investoken.io/

Je n'ai pas trouvé le nombre de bitcoin mais les deux liens montrent un intérêt pour la criptomonaie.

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Jérôme

Bonjour,
Je ne connais pas le nombre de Bitcoin en leur possession mais ces deux liens suivants montrent leur orientation vers la cripto :
https://www.investoken.io/qui-sommes-nous/
https://www.infinance.fr/actualites/actualites-one-experience/actualite-one-experience-acceptation-des-paiements-en-cryptomonnaies-une-premiere-en-europe-pour-l-hospitality-17404.htm

Répondre
Jérôme

Tonner drones a investit dans le bitcoin

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Clément Wardzala

Bonjour,

Il s'agit uniquement de l'annonce de la mise en place d'une stratégie d'investissement dans la cryptomonnaie. Il semblerait qu'aucun achat n'ait encore été effectué.

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Diantre

Alalo acheter louer

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Clément Wardzala

Merci pour votre commentaire, l'article a été mis à jour.

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