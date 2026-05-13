La signature en clair débarque nativement sur Ethereum — Qu'est-ce que cela change ?

Alors que son absence a pu faire perdre des milliards de dollars, la signature en clair débarque désormais sur Ethereum. En quoi cette nouveauté est importante ?

La blockchain Ethereum intègre désormais la signature en clair

L’un des freins à l’adoption des cryptomonnaies, c’est le fait qu’encore trop souvent, un utilisateur ne sait pas véritablement ce qu’il signe lors d’une transaction. En première ligne, Ledger a longtemps milité pour changer ce statu quo, en faisant particulièrement la promotion de sa fonctionnalité Clear Signing.

Cela a notamment donné naissance au standard ERC-7730 en 2024, qui est aujourd’hui activé sur la blockchain Ethereum (ETH). En effet, l’Ethereum Foundation a confirmé cette nouveauté mardi soir sur X :

La signature en clair est désormais en ligne. Une norme ouverte pour mettre fin à la signature aveugle, rendant par défaut les transactions lisibles par l'homme. Cet effort apporte une mise à niveau majeure de l’expérience utilisateur et de la sécurité lors de la signature des transactions sur Ethereum. Aujourd’hui, signer une transaction peut encore signifier approuver une chaîne de caractères hexadécimaux illisibles, également connue sous le nom de « signature à l’aveugle ». La signature à l’aveugle a contribué à des milliards de pertes dans l’écosystème.

🔎 Quels sont les risques de la signature à l'aveugle (blind signing) ?

Dans la grande majorité des cas, une signature à l’aveugle ne pose pas tellement de problèmes, si tant est que l’on utilise un protocole de confiance. Néanmoins, pour les cas où il y a effectivement un problème, les conséquences peuvent être dévastatrices, et c’est d’ailleurs une transaction signée à l’aveugle qui aurait été à l’origine du hack de 1,46 milliard de dollars subi par Bybit l’année dernière.

Concrètement, le Clear Signing permet désormais de présenter les transactions de la sorte, en décrivant avec précision l'action du smart contract avec lequel vous agissez :

Présentation du Clear Signing

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Si cette fonctionnalité n'empêche pas les hacks ou les smart contract frauduleux, sa force réside toutefois dans le fait que l'utilisateur sait désormais avec précision l'effet de la transaction qu'il s'apprête à signer, renforçant ainsi la vigilance de tout un chacun.

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Source : X

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