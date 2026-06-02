Bitcoin (BTC) à 70 000 dollars : le bear market reprend de plus belle

Dans une nouvelle jambe baissière, le prix du Bitcoin (BTC) a quasiment touché les 70 000 dollars cette nuit. Quels sont les enjeux autour de cette chute ?

Le cours du Bitcoin (BTC) chute de nouveau

Cette nuit, le prix du Bitcoin (BTC) a frôlé les 70 000 dollars et il s’en est fallu de peu pour ne pas briser ce support stratégique.

Les précédentes semaines ont presque pu laisser espérer une reprise haussière, mais le comportement atonique du marché n’a pas résisté aux dernières perturbations. À présent, nous avons bel et bien réintégré le précédent range, et, sans un mouvement contraire franc, les 70 000 dollars pourraient rapidement être brisés en vue d’un support à 65 000 dollars, ou plus bas encore… :

Cours du BTC en données quotidiennes

💡 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Pour les raisons internes à l’écosystème, il y a évidemment la vente de Strategy. Ce n’était pas une première en soi ; rappelons effectivement que le 22 décembre 2022, l’entreprise avait révélé la vente de 704 BTC pour des raisons fiscales. Toutefois, la semaine dernière, 32 bitcoins ont été vendus pour potentiellement préparer le marché à des cessions bien plus conséquentes.

Les montants dont il est question sont relativement faibles, mais désormais, la perspective de ventes régulières pour payer les intérêts de la dette commence à s’ancrer dans la tête des investisseurs.

À l’heure actuelle, il semble que ce soit la principale raison interne à l’écosystème, le reste du marché n’ayant d’ailleurs que peu évolué, notamment avec une capitalisation totale crypto en baisse de 2,4 % au cours des dernières 24 heures.

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Sur le plan géopolitique, Donald Trump déclarait hier sur Truth Social que « l’Iran souhait[ait] vraiment conclure un accord » bon pour les États-Unis et ses alliés, mais il s’en prenait au passage à ses opposants politiques qui le critiquent, l’empêchant selon lui de faire son travail correctement.

Dans la soirée, le président américain montrait également son optimisme vis-à-vis des négociations en cours avec le gouvernement iranien, tandis qu’il faisait état d’échanges encourageants avec Israël et le Hezbollah :

J'ai eu un entretien téléphonique très fructueux avec le Premier ministre israélien, Bibi Netanyahu. Aucun soldat ne sera envoyé à Beyrouth, et tous ceux qui étaient en route ont déjà fait demi-tour. De même, par l'intermédiaire de représentants haut placés, j'ai eu un échange très positif avec le Hezbollah, qui a convenu d'un cessez-le-feu : Israël ne les attaquera pas, et le Hezbollah ne les attaquera pas.

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Pour en revenir au prix du BTC, nous sommes donc dans une situation typique d'un bear market. Et pour cause, la semaine dernière, la recrudescence des combats avait entraîné la baisse des cours, tandis que cette fois, la perspective d'un accord de paix ne parvient pas à éclipser une pseudo-mauvaise nouvelle, qui était pourtant facile à anticiper.

En attendant, le cours du bitcoin affiche 70 700 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 3,9 % en 24 heures.

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Sources : TradingView, Truth Social

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