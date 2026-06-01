La CFTC clarifie les règles du jeu pour les perpétuels crypto : Kalshi et Coinbase en profitent

Alors que la CFTC a approuvé un contrat perpétuel Bitcoin de Kalshi et clarifié son cadre réglementaire, de nouvelles portes s'ouvrent pour le trading de dérivés crypto. Qu'en est-il ?

le 1 juin 2026 à 11:45.

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Vincent Maire

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La CFTC approuve le contrat perpétuel Bitcoin de Kalshi

Si Kalshi est surtout connue pour ses marchés de prédiction, un tournant majeur semble en passe de se produire, alors que la plateforme diversifie à présent ses activités aux contrats perpétuels crypto.

En effet, Kalshi a officialisé vendredi dernier l’approbation de son contrat BTCPERP par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Alors qu’il s’agit là d’une première américaine pour un produit de ce type, ce contrat dérivé sur le Bitcoin (BTC) ouvre de nouvelles portes à l’entreprise, comme le souligne son PDG, Tarek Mansour :

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Cette évolution marque le passage de Kalshi du statut de leader du marché de la prédiction à celui de plateforme d'échange de produits dérivés de nouvelle génération. Des contrats à terme sur le marché local, sûrs et réglementés, permettront d'améliorer l'allocation des capitaux et la gestion des risques pour d'innombrables entreprises américaines.

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Cette approbation réglementaire n’est pas anodine, puisqu’elle s’articule dans une démarche plus large, à travers laquelle la CFTC a clarifié les règles du jeu. Dans une annonce parallèle, l’agence fédérale explique donc que de par les spécificités propres à chaque actif, l’approbation des contrats perpétuels crypto doit être examinée au cas par cas :

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La déclaration de politique générale indique clairement que, compte tenu des caractéristiques uniques des contrats perpétuels, qui ont tendance à varier en fonction de l'actif sous-jacent auquel ils font référence, la Commission est d'avis que le processus d'examen au cas par cas détaillé dans le règlement 40.3 de la Commission est approprié pour l'inscription des contrats perpétuels qui font référence à des catégories d'actifs qui ne sont pas envisagées dans le décret.

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En marge de cette double annonce, les équipes d’Hyperliquid ont salué cette nouveauté, qui lève un certain flou réglementaire et « trace un nouveau chemin vers l’avenir ».

De son côté, Coinbase s’est également vantée que cette clarification faisait désormais d’elle le premier Futures Commission Merchant (FCM) régulé par la CFTC :

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Grâce au seul FCM réglementé par la CFTC, les clients américains peuvent désormais accéder aux contrats à terme et aux options sur cryptomonnaies à l'échelle mondiale, sans passer par des intermédiaires offshore. Ils ont notamment accès à Deribit, qui détient à lui seul plus de 31 milliards de dollars d’open interest sur les options Bitcoin, représentant la grande majorité du marché mondial des options.

👉 Dans l'actualité également — CLARITY Act - Les banques américaines font de la résistance : « Personne ne se soumettra à Coinbase »

Tout cela pourrait se traduire par un afflux de capitaux côté américain, tout du moins, cela ouvre a minima cette possibilité. Il s'agira de voir dans quelle mesure le marché capitalisera sur ces nouveautés.

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Sources : CFTC, Kalshi, Coinbase

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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