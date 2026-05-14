Le CLARITY Act « n’a jamais été aussi proche d’aboutir », selon Brian Armstrong

Attendu pour cet après-midi, le vote du Sénat américain au sujet de la législation crypto de l’administration Trump, CLARITY Act, serait « dans une situation plus favorable que jamais » selon le fondateur et CEO de Coinbase. Dénouement prévu pour 16h30, heure française.

CLARITY Act : un « projet de loi solide », selon Brian Armstrong

Après des mois d'errances législatives et de rapports de force tendus, le projet de législation du marché des cryptomonnaies porté par l'administration Trump, CLARITY Act, se dirige vers un vote du Sénat en cette fin d'après-midi (heure française).

Un parcours du combattant qui opposait principalement le Comité bancaire du Sénat à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase sur la question des rendements applicables aux stablecoins, dont la réglementation dépend pourtant du GENIUS Act, adopté en juin de l'année dernière.

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Malgré tout, un compromis a finalement été trouvé au début de ce mois de mai, ouvrant la voie à un nouvel examen du Sénat. Une procédure qui se trouverait « dans une situation plus favorable que jamais », selon le fondateur et CEO de Coinbase, Brian Armstrong, au micro de la chaîne d'information financière FOX Business.

Le projet de loi est solide. Il profitera aux Américains en rendant le système financier américain plus rapide, moins coûteux et plus accessible. Il permettra également aux États-Unis de prendre la tête de la course mondiale pour construire la prochaine génération du système financier. Brian Armstrong

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Une législation crypto qui « n’a jamais été aussi proche d’aboutir »

Une position d'ouverture exprimée par Brian Armstrong qui résonne comme une hache de guerre enfin enterrée, alors que le retrait de son soutien annoncé en janvier dernier, accompagné de l'affirmation qu'il préférait « une absence de loi à une mauvaise loi », avait déclenché une vive colère du côté de la Maison-Blanche.

En effet, Brian Armstrong affirme désormais sur son compte X que ce projet de réglementation du marché crypto « n’a jamais été aussi proche d’aboutir », tout en remerciant dans le même temps le travail effectué par « le Sénat et leurs équipes, ainsi que les 3,7 millions de soutiens de Stand With Crypto< pour avoir contribué à faire avancer cette législation jusqu’à ce stade ».

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L'adoption de ce texte de loi s'annonce décisive pour le secteur crypto américain, et même au-delà, puisque cela pourrait permettre « d'injecter plus de 2 500 milliards de dollars dans le marché », selon l'analyste crypto Daan de Rover (Crypto Rover sur le réseau X) qui cite les déclarations de certains « insiders ».

Il ne reste plus maintenant qu'à attendre le dénouement officiel de ce vote possiblement historique du Sénat...

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Sources : Brian Armstrong, Crypto Rover

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