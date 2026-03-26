Coinbase s'oppose à l'interdiction des rendements passifs sur les stablecoins et menace de retirer son soutien au CLARITY Act

Initialement programmé pour le début de l’année, le cadre réglementaire américain appliqué au marché crypto, CLARITY Act, se heurte à des oppositions croisées sur le sujet très sensible des stablecoins. Et la dernière réécriture de ce texte, plus favorable au camp bancaire, ne plaît visiblement pas du tout à la plateforme Coinbase qui menace une nouvelle fois de lui retirer son soutien.

Coinbase rejette à nouveau le CLARITY Act

Tout partirait de la diffusion d'une information confidentielle en ce début de semaine mettant en lumière les dernières modifications apportées au projet de loi du marché crypto, porté depuis des mois par l'administration Trump, en faveur d'une interdiction pure et simple des rendements passifs appliqués aux stablecoins.

Un véritable coup dur pour les acteurs de ce secteur en plein développement, comme par exemple la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et son stablecoin USDC, émis par la société Circle. Car ce simple montage juridique lui permet de proposer des rendements à ses détenteurs sans contrevenir aux règles du GENIUS Act destiné à encadrer... leurs émetteurs.

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Une concurrence inacceptable pour les acteurs bancaires américains, bien décidés à conserver leur monopole sur le marché des dépôts et les intérêts associés. Et alors qu'ils viennent de toute évidence de faire pencher la balance réglementaire en leur faveur, la plateforme Coinbase monte une nouvelle fois au créneau pour montrer son opposition.

En effet, les responsables de cette plateforme crypto américaine de premier plan viendraient apparemment de signifier au Sénat qu'ils ne peuvent pas continuer à soutenir le projet de loi CLARITY Act sous sa forme actuelle, imposant de ce fait un nouvel obstacle dans la difficile recherche de compromis récemment annoncée par l'administration Trump.

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Des modifications encore à confirmer

La plateforme Coinbase n'est apparemment pas la seule à remettre en cause les nouveaux termes du CLARITY Act, même si pour le moment les oppositions émises n'ont rien d'officiel puisqu'aucune des parties prenantes n'a encore eu le texte en main dans sa dernière version, qui n'a toujours pas été mise en circulation.

Et cela pourrait bien prendre plus de temps que prévu, puisqu'il semblerait que le Sénat ait également demandé la réalisation d'une étude conjointe de la SEC, la CFTC et le Trésor américain afin de déterminer comment les récompenses sur les stablecoins pourraient s'inscrire dans un cadre réglementaire clair.

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Certains observateurs expliquent également que la rédaction de ce texte de loi pourrait apparaître comme bien plus difficile que prévu, notamment du fait de la volonté d'imposer des restrictions sur les rendements applicables aux stablecoins qui pourraient rapidement représenter un obstacle à des programmes similaires déjà existants, comme par exemple sur les transactions avec des cartes de crédit.

La publication officielle de la dernière version du texte pourrait intervenir en fin de semaine, ou au début de la prochaine, et il pourrait déjà contenir de nouvelles modifications.

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Source : Coinbase

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