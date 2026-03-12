Le Sénat américain cherche un compromis sur les stablecoins pour faire avancer le projet de législation crypto

La perspective de voir le cadre réglementaire crypto CLARITY Act validé avant la fin de l’année aux États-Unis commence à apparaître comme compromise, alors que les acteurs bancaires continuent de bloquer sur la question des rendements associés aux stablecoins. Leur interdiction ne pourrait-elle pas devenir une opportunité sans précédent pour Ethereum ?

Stablecoins vs banques : une recherche de compromis qui risque de faire des « mécontents »

Même la colère récemment affichée par Donald Trump n'y change rien, l'American Bankers Association continue de faire pression contre le projet de législation crypto CLARITY Act afin de s'assurer que les rendements sur les stablecoins ne puissent pas devenir une réalité.

Une situation pour le moment au point mort, que certains sénateurs tentent toutefois de débloquer à l'aide de compromis, comme par exemple la démocrate Angela Alsobrooks lors d'une audience devant les membres de l'American Bankers Association, au cours d'un sommet organisé cette semaine à Washington.

Le compromis sur lequel le sénateur Tillis et moi travaillons est, selon nous, une solution qui permettra de mettre en place des garde-fous afin d’éviter — dans toute la mesure du possible — une fuite des dépôts que nous ne souhaitons pas voir se produire, tout en permettant à l’innovation de se développer en parallèle. Angela Alsobrooks

Car le président de cette instance bancaire de premier plan affirme que l'interdiction des rendements appliquée aux émetteurs de stablecoins, inscrite dans le cadre réglementaire GENIUS Act, doit également s'appliquer aux plateformes d'échange de cryptomonnaies et leurs filiales, selon « les mêmes restrictions de bon sens ».

De ce fait, les sénateurs tentent actuellement de trouver un moyen d'autoriser le versement de ces rendements sur les stablecoins en leur appliquant une limitation liée à l'utilisation du compte et non pas à leur simple détention passive, sur le modèle bancaire actuel de la gestion des dépôts, en rappelant toutefois que les 2 camps risquent d'être « un peu mécontents ».

Un rejet des rendements qui pourrait profiter à Ethereum ?

Des tergiversations réglementaires jugées ennuyeuses qui pourraient néanmoins cacher une réalité bien plus enthousiasmante pour l'écosystème crypto, selon l'analyste Milana Valmont. En effet, elle affirme que « dans le cas où le versement de rendements sur les stablecoins est légalement empêché, Ethereum l'emporte ».

Le simple fait que cette bataille ait lieu prouve que les stablecoins ne sont plus une expérimentation crypto. Ils deviennent la nouvelle infrastructure financière des États-Unis, où des responsables du Trésor discutent ouvertement de milliards — voire de milliers de milliards de dollars — qui pourraient circuler on-chain. Milana Valmont

Dans ce contexte, l'interdiction de ces rendements ne représenterait pas une fin en soi, mais bien plus le déclenchement d'une migration massive de ces fonds vers « le seul marché de capitaux souverain au monde ouvert 24/7 » : la blockchain Ethereum et sa finance décentralisée (DeFi).

Quand les gens disent que l'ETH sous-performe, ils regardent un graphique. Ils ne regardent pas la loi. Nous passons d’une ère spéculative à une ère structurelle. Que les stablecoins versent un rendement ou non, leur expansion augmente l’activité sur Ethereum. Milana Valmont

Sources : American Bankers Association, Milana Valmont

