Narcotrafic : un cartel sud-américain sanctionné pour avoir utilisé Ethereum (ETH)

Des individus et des adresses Ethereum ont été ajoutés à la liste sanctionnée de l’OFAC. Appartenant au Cartel de Sinaloa, ils auraient utilisé les cryptomonnaies pour blanchir les produits de la vente de drogues illicites.

Des narcotrafiquants sud-américains sanctionnés par l’OFAC

Le Trésor américain a ajouté des individus et des réseaux de paiement à la liste de sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Ils feraient partie de l’organisation Sinaloa, un des plus gros cartels d’Amérique du Sud.

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Selon l’OFAC, la tête de pont de ce réseau de blanchiment, Armando de Jesus Ojeda Aviles, était chargée de rassembler les profits des ventes de fentanyl effectuées aux États-Unis. Les fonds étaient ensuite changés en cryptomonnaies avant d’être transférés au cartel de Sinaloa.

En plus de blanchir les profits issus du trafic de drogue, Ojeda Aviles est également directement impliqué dans la supervision des envois de stupéfiants vers les États-Unis, notamment du fentanyl illicite, de la cocaïne et de la méthamphétamine.

Des adresses Ethereum utilisées, les stablecoins privilégiés

Parmi la liste des sanctions, on trouve 6 adresses Ethereum, dont 5 seraient liées à Armando de Jesus Ojeda Aviles. Elles ont pour la plupart été inactives depuis plusieurs années. L’une d’entre elles a cependant effectué un transfert récent en USDT.

Sur une autre adresse, on peut voir de nombreux transferts en USDC, le stablecoin de Circle. Dans l’ensemble, la majorité des transactions semblent cependant avoir été faites avec Tether (USDT).

En 2025, l’agence de lutte anti-drogues des États-Unis avait saisi 10 millions de dollars en cryptomonnaies liées au cartel de Silanoa. À l’inverse des espèces, les cryptomonnaies sont traçables, ce qui permet de les pister et parfois de les geler.

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Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, s’est félicité de ces nouvelles sanctions :

Cette Administration ne permettra pas aux narco-terroristes d’inonder nos frontières de poison. Le Trésor continuera de cibler les cartels terroristes et leurs réseaux de trafic de fentanyl afin de protéger nos communautés et de Garder l’Amérique en Sécurité

Les cryptomonnaies : trop traçables pour les cartels ?

Il y a un mois, un réseau de précurseurs du fentanyl avait également été mis à jour. Là aussi, des cryptomonnaies avaient été utilisées afin de tenter de masquer les activités illégales.

On rappelle cependant que la majorité du blanchiment d’argent lié aux cartels se fait par le système bancaire classique. Un rapport de 2025 indiquait ainsi que 62 milliards de dollars étaient blanchis chaque année par les réseaux bancaires, permettant aux cartels de récupérer de l’argent propre.

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Source : Trésor des États-Unis

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