Narcotrafic : un cartel sud-américain sanctionné pour avoir utilisé Ethereum (ETH)

Des individus et des adresses Ethereum ont été ajoutés à la liste sanctionnée de l’OFAC. Appartenant au Cartel de Sinaloa, ils auraient utilisé les cryptomonnaies pour blanchir les produits de la vente de drogues illicites.

le 21 mai 2026 à 14:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Narcotrafic : un cartel sud-américain sanctionné pour avoir utilisé Ethereum (ETH)
Test logo

USDC

1$

Notre fiche

USDC

Acheter USDC (USDC)

Partenaire Kraken

Des narcotrafiquants sud-américains sanctionnés par l’OFAC

Le Trésor américain a ajouté des individus et des réseaux de paiement à la liste de sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Ils feraient partie de l’organisation Sinaloa, un des plus gros cartels d’Amérique du Sud.

💡 A lire – Sécurité crypto : les 5 fondamentaux pour protéger vos actifs

Selon l’OFAC, la tête de pont de ce réseau de blanchiment, Armando de Jesus Ojeda Aviles, était chargée de rassembler les profits des ventes de fentanyl effectuées aux États-Unis. Les fonds étaient ensuite changés en cryptomonnaies avant d’être transférés au cartel de Sinaloa.

blockquote icon

En plus de blanchir les profits issus du trafic de drogue, Ojeda Aviles est également directement impliqué dans la supervision des envois de stupéfiants vers les États-Unis, notamment du fentanyl illicite, de la cocaïne et de la méthamphétamine.

Des adresses Ethereum utilisées, les stablecoins privilégiés

Parmi la liste des sanctions, on trouve 6 adresses Ethereum, dont 5 seraient liées à Armando de Jesus Ojeda Aviles. Elles ont pour la plupart été inactives depuis plusieurs années. L’une d’entre elles a cependant effectué un transfert récent en USDT.

Sur une autre adresse, on peut voir de nombreux transferts en USDC, le stablecoin de Circle. Dans l’ensemble, la majorité des transactions semblent cependant avoir été faites avec Tether (USDT).

En 2025, l’agence de lutte anti-drogues des États-Unis avait saisi 10 millions de dollars en cryptomonnaies liées au cartel de Silanoa. À l’inverse des espèces, les cryptomonnaies sont traçables, ce qui permet de les pister et parfois de les geler.

👉 Dans l’actualité – Italie : il omet de déclarer des millions d’euros d’Ordinals, pour continuer à toucher les aides sociales

Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, s’est félicité de ces nouvelles sanctions :

blockquote icon

Cette Administration ne permettra pas aux narco-terroristes d’inonder nos frontières de poison. Le Trésor continuera de cibler les cartels terroristes et leurs réseaux de trafic de fentanyl afin de protéger nos communautés et de Garder l’Amérique en Sécurité

Les cryptomonnaies : trop traçables pour les cartels ?

Il y a un mois, un réseau de précurseurs du fentanyl avait également été mis à jour. Là aussi, des cryptomonnaies avaient été utilisées afin de tenter de masquer les activités illégales.

On rappelle cependant que la majorité du blanchiment d’argent lié aux cartels se fait par le système bancaire classique. Un rapport de 2025 indiquait ainsi que 62 milliards de dollars étaient blanchis chaque année par les réseaux bancaires, permettant aux cartels de récupérer de l’argent propre.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Trésor des États-Unis

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4082 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur usdt

Voir plus
Tout voir
Test logo

USDC

USDC

-0.02%

1$

Notre fiche explicative sur

USDC

Acheter USDC (USDC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

 Bitcoin : voici les perspectives techniques à court terme – L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin : voici les perspectives techniques à court terme – L'analyse de Vincent Ganne

 Harvard abandonne Ethereum et réduit fortement son exposition au Bitcoin

Harvard abandonne Ethereum et réduit fortement son exposition au Bitcoin

 Un prix du Bitcoin qui passe de 500 000 à 125 000 dollars - Arthur Hayes revoit ses objectifs à la baisse

Un prix du Bitcoin qui passe de 500 000 à 125 000 dollars - Arthur Hayes revoit ses objectifs à la baisse