Tether mandate un cabinet Big Four pour son 1er audit complet – La fin du FUD pour l'USDT ?

Pour la 1ère fois de son histoire, Tether a signé un contrat avec un cabinet Big Four pour réaliser un audit financier complet et indépendant de l'USDT. L'annonce intervient dans un contexte de pression réglementaire croissante et fragilise en bourse son concurrent Circle, émetteur de l'USDC.

10 ans de doutes sur les réserves de Tether, un cabinet Big Four pour y mettre fin

Depuis sa création en 2014, Tether fait face à une critique récurrente : ses réserves sont-elles réellement suffisantes pour couvrir l'intégralité des USDT en circulation ?

Pendant des années, l'entreprise s'est contentée d'attestations réalisées par BDO Italia, un cabinet qui certifiait l'existence des réserves, sans jamais examiner l'ensemble de la comptabilité, des contrôles internes ni des passifs de l'entreprise.

En 2021, la CFTC avait d'ailleurs infligé une amende de 41 millions de dollars à Tether pour déclarations trompeuses sur la composition de ses réserves, alimentant un « FUD » persistant autour de l'émetteur.

🔎 Quels sont les meilleurs stablecoins euro du marché ?

Aujourd'hui, Tether annonce avoir mandaté un cabinet Big Four, Deloitte, PwC, EY ou KPMG, sans préciser lequel, pour réaliser son 1er audit financier complet.

Contrairement à une attestation, un audit complet couvre l'intégralité des états financiers sur une période donnée, étudiant les actifs, les passifs, les contrôles internes et le reporting.

Tether signs engagement with a Big 4 Firm for its first Full Audit ❤️ https://t.co/Om6vfWQ1BO — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) March 24, 2026

Pour Tether, dont la capitalisation de l'USDT dépasse aujourd'hui les 184 milliards de dollars et qui revendique 550 millions d'utilisateurs dans le monde, il s'agirait selon l'entreprise du plus grand audit inaugural de l'histoire des marchés financiers.

[L'audit] devrait être le plus grand de l'histoire des marchés financiers. D'une envergure rarement observée en dehors des plus grandes institutions souveraines mondiales, et couvrant un ensemble particulièrement complexe d'actifs numériques, de réserves traditionnelles et de passifs tokenisés, cet audit marque un tournant décisif, non seulement pour Tether, mais pour l'évolution de la finance moderne dans son ensemble.

L'annonce s'inscrit également moins d'un an après l'adoption du GENIUS Act par le Congrès des États-Unis qui impose aux émetteurs étrangers de stablecoins, dont Tether désormais basé au Salvador, de se soumettre à des audits rigoureux de leurs réserves.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*

USDT contre USDC : l'audit Tether redistribue les cartes du marché des stablecoins

Le marché a réagi immédiatement après l'annonce de Tether, non pas sur son action car celle-ci n'est pas listée en bourse, mais sur l'action Circle (CRCL) qui a chuté de 22 % en seulement 3 heures.

La baisse est également amplifiée par un projet de loi américain, le Clarity Act, dont une première version aurait fuité, révélant que le texte proposerait d'interdire aux émetteurs de stablecoins de redistribuer les revenus générés par les intérêts sur leurs réserves obligataires.

Cours de l'action Circle (CRCL)

Le marché des stablecoins pèse aujourd'hui 315 milliards de dollars et l'USDT représente à lui seul 184 milliards, soit 58 % du total, contre 78 milliards pour l'USDC de Circle, environ 25 %.

📰 À lire également dans l'actualité – La SEC est-elle trop permissive avec les cryptos et Donald Trump ? Cette haute responsable démissionne

Pourtant, la tendance d'adoption joue en faveur de Circle, la part de marché de l'USDT a reculé de 12 points depuis 2024, tandis que celle de l'USDC progressait de 7 points.

Cet écart s'explique en partie par la conformité réglementaire de Circle, dont l'USDC est aujourd'hui le principal stablecoin pleinement conforme aux régulations européennes et étatsuniennes. Un avantage qui pourrait s'éroder si Tether obtient la validation d'un cabinet Big Four, renforçant la confiance des investisseurs institutionnels envers le premier stablecoin mondial.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49$ et gagnez 10$ en BTC

Publicité

Sources : Tether, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.