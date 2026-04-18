Hack de Drift : l'entreprise abandonne Circle (USDT) au profit de Tether (USDT)

Le protocole de trading Drift avait subi un hack majeur en début de mois, accusant Circle de ne pas en avoir fait suffisamment pour bloquer les fonds. Conséquence : le protocole se tournera désormais vers Tether (USDT).

le 18 avril 2026 à 10:00.

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Marine Debelloir

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Drift délaisse Circle après son hack

Suite au plus grand hack de 2026, Tether s’est positionné judicieusement. Le plus grand émetteur de stablecoin, concurrent principal de Circle, a proposé à Drift 127 millions de dollars, afin de couvrir une partie des fonds perdus et relancer le protocole. En plus de cela, d’autres partenaires contribueront à hauteur de 20 millions de dollars.

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Cette structure vise à soutenir le remboursement des utilisateurs à la suite de l’exploit du 1er avril et à faciliter le relancement de Drift en tant que plus grand DEX de perpétuels basé sur l’USDT sur Solana.

👉 Pour en apprendre plus – 280 millions de dollars de crypto volés : Drift subit le plus important hack de 2026

La collaboration permettra d’allouer une partie des revenus de la plateforme au remboursement des utilisateurs. En tout, Drift et Tether entendent rembourser l’intégralité des 295 millions de dollars perdus.

Paolo Ardoino, le PDG de Tether, s’est félicité de cette collaboration :

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Notre décision repose sur la conviction que le protocole sous-jacent de Drift, son équipe et sa position sur le marché restent intacts.

Tether soutiendra la relance de Drift

En plus de proposer un plan de remboursement, la collaboration avec Tether entend également soutenir la relance de Drift. Tether fournira une « subvention écosystémique » pour réduire les frais de trading. Seront également mis en place des programmes d’incitation pour les utilisateurs.

👉 A lire – Les règles à suivre pour protéger ses actifs crypto

C’est un double camouflet pour Circle. Non seulement Drift cesse de faire appel à ses services, mais l’entreprise est poursuivie en justice par des utilisateurs qui ont vu leurs fonds s’envoler. Ces derniers reprochent à Circle son inaction au moment des faits :

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Pendant des heures, Circle a sciemment permis aux attaquants d’utiliser sa technologie et ses services, malgré sa capacité à geler les actifs et à stopper l’exode vers l’Ether.

C’est donc une petite révolution pour Drift, et une nouvelle preuve que dans le secteur des cryptomonnaies, les évolutions sont très rapides.

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Source : Drift, communiqué

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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