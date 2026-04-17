Circle est poursuivie en justice suite au hack de 280 millions de dollars de Drift

Alors que Circle n'a pas réagi après l'impressionnant hack de Drift, une des victimes a choisi de porter plainte. Qu'est-ce qui est reproché à l'émetteur de l'USDC ?

Circle fait l'objet d'une plainte pour inaction après le hack de Drift

Le 1er avril dernier, la plateforme Drift a subi un hack de 280 millions de dollars. Celui-ci est d'ailleurs devenu l’attaque la plus importante de 2026 et la deuxième dans l’histoire de Solana (SOL).

🔎 Comment limiter le risque de hack ?

Au-delà de l’attaque en tant que telle, l’émetteur de stablecoin Circle a été sous le feu des critiques, alors qu’une grande partie des fonds a été transférée vers Ethereum (ETH) au moyen de son bridge Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP). En particulier, le célèbre enquêteur on-chain ZachXBT avait notamment pointé du doigt l’inaction de l’entreprise, quand elle avait pourtant encore les moyens d’agir :

Circle dormait pendant que des millions d'USDC étaient échangés via CCTP de Solana vers Ethereum pendant des heures, suite au hack à 9 chiffres de Drift survenu pendant les heures américaines. De la valeur a été déplacée et rien n'a été fait, une fois de plus. Cela survient des jours après que vous ayez gelé de manière incompétente plus de 16 hot wallets d'entreprises […] Plus de 230 millions d'USDC transférés via CCTP de Solana vers Ethereum à travers plus de 100 transactions. 6 heures, c'est le délai dont Circle a disposé pour geler les fonds volés lors du hack de Drift de plus de 280 millions de dollars.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Dans ce contexte, l’une des victimes, Joshua McCollum, un citoyen du Missouri, a déposé une plainte en recours collectif contre Circle, au nom de toutes les victimes du hack.

Dans sa plainte, l’intéressé explique qu’en une heure à peine « Internet a pris connaissance du braquage », que plusieurs petits acteurs ont commencé à prendre des mesures, mais que Circle n’a rien fait :

Cependant, Circle n'a rien fait, alors que les attaquants s'efforçaient d'écouler leur butin. Pendant des heures, Circle a sciemment permis aux attaquants d'utiliser sa technologie et ses services, malgré sa capacité à geler les actifs et à stopper l'exode vers l'Ether. […] La loi interdisait à Circle de fermer les yeux tout en sachant qu'elle facilitait ce détournement. Mais même si Circle avait constaté la situation et pouvait prendre des mesures pour protéger les investisseurs, elle a choisi de ne rien faire.

👉 Dans l'actualité également — Délits d'initiés au gouvernement américain ? La CFTC enquête sur des transactions suspectes sur le pétrole

Dès lors, le plaignant demande notamment des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais de justice.

Tandis que le 3 avril dernier, ZachXBT faisait état d’un coût des inactions ou actions tardives de Circle pour 420 millions de dollars depuis 2022, nous verrons si cette plainte finira, a minima, par déboucher sur un procès. En attendant, l’USDC reste le deuxième plus grand stablecoin du marché, avec une capitalisation de 78,73 milliards de dollars.

Protéger vos cryptomonnaies avec un Ledger Nano Gen5 (10 € offerts)

Sources : Plainte, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.