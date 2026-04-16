Délits d'initiés au gouvernement américain ? La CFTC enquête sur des transactions suspectes sur le pétrole

Face au nombre de transactions suspectes sur le pétrole, la CFTC a ouvert une enquête pour identifier d'éventuels délits d'initiés. Nous faisons le point.

le 16 avril 2026 à 17:00.

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Vincent Maire

Délits d'initiés au gouvernement américain ? La CFTC enquête sur des transactions suspectes sur le pétrole

La CFTC enquête sur d'éventuels délits d'initiés sur le pétrole

Régulièrement, nous revenons sur de potentiels délits d’initiés sur les marchés financiers, la dernière affaire en date étant un short de 950 millions de dollars sur le pétrole, juste avant l’annonce du cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis.

À force de signaux convergents, les activités suspectes ne peuvent plus être ignorées et ce qui devait arriver arriva : la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) s’est penchée sur « une série de transactions sur les contrats à terme sur le pétrole effectuées peu avant des changements majeurs dans la politique de guerre contre l'Iran du président Donald Trump », selon des propos rapportés par Reuters.

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Alors que son président, Michael Selig, avait témoigné devant le Congrès que « l'agence poursuivrait les contrevenants », l’éventualité d’une enquête formelle restait encore à déterminer.

À présent, l’intéressé a tenu des propos sans ambiguïté :

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Je veux être parfaitement clair : à quiconque se livre à la fraude, à la manipulation ou au délit d'initié sur l'un de nos marchés : nous vous trouverons et vous subirez toute la rigueur de la loi.

Ainsi, ce sont des transactions datées entre le 23 mars et le 7 avril sur des plateformes du CME Group et d’Intercontinental Exchange, qui font l’objet d’une enquête.

Si les équipes d’Intercontinental Exchange n’ont pas commenté l’enquête, un porte-parole du CME Group a rapporté quelques banalités d’usage à Reuters :

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Au sein du CME Group, nous surveillons rigoureusement nos marchés et travaillons en étroite collaboration avec la CFTC pour superviser l'activité de négociation

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La semaine dernière, notons aussi que la Maison-Blanche révélait également avoir adressé un mail à son personnel le 24 mars pour les mettre en garde « contre toute utilisation abusive de ses positions » pour obtenir un gain financier malhonnête sur les marchés.

En attendant, concernant le pétrole, le WTI et le Brent s’échangent respectivement à 88,6 et 92,82 dollars, en hausse de 0,75 % et 0,96 % depuis la veille.

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Source : Reuters

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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