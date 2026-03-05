Régulation des contrats perpétuels crypto aux États-Unis - Bullish ou bearish pour Hyperliquid ?

Dans le cadre de l’ouverture réglementaire des États-Unis au marché des cryptomonnaies, le président de la CFTC souhaite s’attaquer au dossier des contrats perpétuels crypto. Est-ce une bonne nouvelle pour le leader décentralisé du secteur : Hyperliquid ?

Le président de la CFTC promet une réglementation des contrats perpétuels pour très bientôt

Depuis maintenant un peu plus d'une année, les États-Unis revisitent leurs réglementations nationales afin d'y intégrer en bonne place les nombreuses innovations et services associés au marché des cryptomonnaies. Et même si le parcours législatif du CLARITY Act se heurte actuellement à une forte opposition bancaire, d'autres dossiers arrivent sur la table, comme les contrats perpétuels.

Un secteur dont la surveillance dépend de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), et plus précisément de Mike Selig en personne puisqu'il s'impose actuellement comme le seul à siéger à sa commission - initialement composée de 5 membres - suite à sa nomination par Donald Trump en octobre dernier.

🔍 On vous explique tout sur la plateforme Hyperliquid (HYPE)

Et autant dire que le cas de ces contrats perpétuels crypto s'impose comme un dossier quelque peu sensible, puisque ces produits dérivés - sans date d'expiration et la plupart du temps associés à des effets de levier - sont rejetés par les régulateurs américains depuis des années.

Une situation jugée problématique par Mike Selig lors d'un récent événement du Milken Institute à Washington, car cette réticence réglementaire « a chassé beaucoup de ces entreprises et la liquidité à l'étranger ».

De ce fait, il affirme que la CFTC « travaille actuellement à la mise en place de véritables contrats perpétuels professionnels aux États-Unis, d’ici environ un mois », en promettant une annonce officielle dans ce sens pour « très bientôt ».

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Est-ce une bonne nouvelle pour Hyperliquid ?

Le timing de cette annonce du patron de la CFTC apparaît comme difficile à dissocier de la récente mise en place d'une activité de lobbying actif à Washington par la plateforme Hyperliquid, officiellement afin de défendre les intérêts de la finance décentralisée (DeFi).

Pourtant, il se pourrait bien que ce changement d'orientation réglementaire ne représente pas une avancée véritablement favorable pour le leader du marché des contrats perpétuels décentralisés, selon le chercheur et analyste pour la structure Messari sur le réseau X, Crypto Sam.

🗞️ Hyperliquid : un marché utilisé par la finance mondiale pour couvrir les risques durant le week-end ?

Selon lui, la mise en lumière des contrats perpétuels sur un marché américain où « la plupart des traders n’ont aucune idée de leur existence » va sans aucun doute permettre à Hyperliquid d'augmenter le nombre de ses utilisateurs, mais ce premier élan pourrait bien rapidement se heurter à des géants comme Robinhood et CME « en capacité de construire un produit de trading retail comparable », en particulier si le géant Citadel lui apporte la profondeur de marché nécessaire.

Si je devais deviner comment cela va évoluer sur un horizon de 5 ans, je dirais que le marché des perpétuels va s’agrandir, que l’open interest et les volumes d’Hyperliquid augmenteront, mais que sa part dans le volume total des perpétuels diminuera fortement, et que les marges se comprimeront sous l’effet de la concurrence des plateformes off-chain. Sam

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO

Source : Crypto Sam

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.