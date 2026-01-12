La mise en place de législations américaines favorables au secteur des cryptomonnaies semble positionner la finance décentralisée au centre d’une nouvelle concurrence inattendue. Qui sont ces lobbyistes du groupe « investors for transparency » qui tentent de tuer la DeFi ?

Un groupe nommé « investors for transparency » mène campagne contre la DeFi

Historiquement parlant, le modèle de fonctionnement appliqué à la finance décentralisée (DeFi) repose sur une ouverture et des bases communautaires affirmées. Un équilibre qui pourrait bien se voir ébranlé dans les prochaines années avec l'arrivée annoncée comme massive des géants institutionnels et boursiers dans cette équation crypto.

Il suffit de voir comment des acteurs historiques d'Ethereum comme Consensys se préparent à entrer en bourse, pendant que le protocole phare de la DeFi, Aave, voit sa DAO et sa société officielle, Avara, se déchirer au sujet de la propriété de sa marque et de la captation de certains frais associés.

✍️ Pour approfondir - Qu'est-ce que la finance décentralisée (DeFi) ?

Une redistribution des cartes qui ne semble pas du goût d'un groupe de lobbyistes américain à l'origine d'une campagne de communication dont le message apparaît sans équivoque : « Dites à votre sénateur d’adopter une législation sur les cryptomonnaies sans dispositions concernant la DeFi ».

Campagne d'affichage « investors for transparency » contre la DeFi

Impossible de savoir qui se cache réellement derrière ce groupe, nommé « investors for transparency », dont la campagne d'affichage a été mise en lumière sur le réseau X par la journaliste crypto, Eleanor Terrett. De quoi faire réagir le fondateur du protocole Uniswap (UNI), Hayden Adams, face à ce qu'il présente comme une volonté de « tuer la DeFi ».

Un groupe nommé « investors for transparency » mène des campagnes publicitaires publiques et du lobbying pour tuer la DeFi, le système financier le plus transparent au monde. Ironique mais peu surprenant : leur site ne révèle pas qui les finance. Cela mérite une enquête approfondie de la part de l’industrie crypto, à la manière de l’affaire Prometheum. Hayden Adams

Peut-on y voir l'empreinte de Citadel Securities ?

Une affaire qui ne manque pas de réveiller le spectre de la société Citadel Securities (même si rien ne permet d'affirmer qu'ils sont derrière cette campagne d'affichage), le plus important teneur de marché de la Bourse de New York visiblement décidé à se lancer dans le secteur des cryptomonnaies depuis février 2025 et figurant parmi les investisseurs de la dernière levée de fonds record (500 millions de dollars) menée par Ripple (XRP) en fin d'année.

Une prise de position qui s'accompagne d'une véritable guerre psychologique menée contre les protocoles de la DeFi, à l'aide de lettres à répétition envoyées à la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de réclamer une réglementation plus stricte de leur activité, notamment en ce qui concerne le marché des titres tokenisés.

🗞️ Le marché des actions tokenisées dépasse le milliard de dollars

Face à ces attaques, certains acteurs de la DeFi - comme DeFi Education Fund, a16z, Digital Chamber, Orca Creative ou la Fondation Uniswap - tentent de riposter par lettre interposée afin de rejeter des arguments jugés « sans fondement » lorsqu'il s'agit de « marchés on-chain conçus de manière réfléchie ».

Car finalement la situation apparaît comme assez simple, selon la porte-parole du DeFi Education Fund, Jennifer Rosenthal. Citadel Securities tente « de remettre en question l’existence d’une technologie qui menace son activité et une part significative de son marché ».

Source : Hayden Adams

