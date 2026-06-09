CLARITY Act : la législation crypto américaine n'aurait plus que 60 % de chances d’être adoptée cette année

Initialement prévu pour le début de l’année, le projet américain de législation du marché crypto, CLARITY Act, se heurte à de nombreux obstacles sur son parcours législatif. Une situation qui pousse ce responsable de Galaxy Digital à revoir à la baisse la probabilité d’une adoption avant fin 2026.

CLARITY Act : Une adoption qui baisse à 60 % de probabilité

Après avoir largement soutenu l'élection présentée comme pro-crypto de Donald Trump les acteurs américains du secteur déchantent, face à un projet phare de réserve stratégique de Bitcoin qui reste pour le moment lettre morte et une législation du marché crypto prévue pour le mois de janvier qui interroge sur sa capacité à devenir effective... avant la fin de cette année.

Une situation que vient de résumer le responsable de la recherche pour Galaxy Digital, Alex Thorn, dans une note récemment envoyée aux clients de cette société dédiée aux services financiers crypto où il explique pourquoi la probabilité d'adoption de ce texte de loi avant le mois de décembre baisse à 60 %.

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Je viens d’envoyer une note à mes clients dans laquelle j’abaisse la probabilité d’adoption du CLARITY Act à 75 % pour 2026 (juste après son examen en commission) à 60 % aujourd’hui. J’avais indiqué en mai que le calendrier du Sénat constituait l’un des principaux obstacles, et la situation s’est détériorée depuis. Alex Thorn

Une modification qui s'inscrit dans un parcours prévisionnel chaotique, puisque le 22 mai cette probabilité était remontée à 75 %, contre seulement 55 % lors de la précédente analyse du 14 mai qui coïncidait avec son examen par la commission bancaire du Sénat.

Et, selon Alex Thorn, la fenêtre d'opportunité serait en train de se réduire de manière encore plus inquiétante...

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Une fenêtre d'opportunité qui pourrait se refermer rapidement

La note publiée par Alex Thorn explique que le principal obstacle à l'adoption du CLARITY Act ne repose pas uniquement sur les oppositions qu'il rencontre, mais bien plus sur un manque de temps disponible de la part du Sénat, déjà empêtré dans d'autres dossiers sensibles.

En effet, les sénateurs traitent actuellement des sujets complexes et hautement polémiques, comme le financement de l'ICE et de la police des frontières, ou le renouvellement de la « section 702 » de la FISA, qui permet aux services de renseignement américains de surveiller les communications de personnes situées en dehors des États-Unis.

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Nous continuons de penser que l'adoption du texte par le Sénat - et probablement aussi par la Chambre des représentants - doit intervenir avant la pause parlementaire d'août, qui devrait débuter à la fin du mois de juillet. Au-delà, la fenêtre d'opportunité se referme pratiquement. Alex Thorn

Dans le même temps, les principaux points de blocage au CLARITY Act - notamment les dispositions éthiques réclamées par les démocrates et les modifications supplémentaires exigées pour la lutte contre la finance illicite - ne bénéficient pour le moment « d'aucune résolution effective ».

Malgré tout, Alex Thorn reste positif en expliquant que cette probabilité abaissée à 60 % « signifie toujours que le CLARITY Act a davantage de chances d'être adopté que de ne pas l'être cette année ».

Une affaire à suivre de près...

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Source : Alex Thorn

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