Bitmine Immersion Technologies a annoncé le 28 mars 2026 détenir 4,73 millions d'ETH, pour un total de 10,7 milliards de dollars en cryptos et liquidités. La société, présidée par Thomas Lee de Fundstrat, vise même 5 % de l'offre totale d'ether et vient de lancer sa propre plateforme de staking institutionnel.

Une trésorerie en Ether qui grossit chaque semaine

Quand Strategy a commencé à accumuler du Bitcoin en 2020, beaucoup y voyaient une lubie, voire une anomalie. Mais rapidement, Bitmine Immersion Technologies a commencé à faire la même chose avec l'ether… et désormais, les chiffres donnent le vertige. Après avoir commencé à accumuler des ETH en juin 2025, la société cotée au NYSE American détient maintenant 4 732 082 ETH, soit 3,92 % de l'offre totale d'Ethereum.

La semaine dernière, elle en a acheté 71 179 supplémentaires, alors qu'habituellement, ses achats hebdomadaires tournent plutôt autour de 45 000 à 50 000 ETH. Cela donne un coût moyen de 2 005 dollars par ETH. Au total, l'Ethereum Treasury Company possède plus de 9,5 milliards de dollars rien qu'en Ether. En y ajoutant ses liquidités, ses participations dans Beast Industries et Eightco Holdings, et 197 bitcoins, la trésorerie totale de Bitmine dépasse les 10,7 milliards de dollars.

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L'objectif déclaré de Thomas Lee, président du conseil d'administration et cofondateur de Fundstrat, est d'atteindre 5 % de l'offre totale d'ETH, soit environ 6 millions de tokens. La société se décrit elle-même comme poursuivant ce qu'elle appelle « Alchemy of 5 % », soit « l'alchimie » de 5 % : une fois ce but atteint, l'objectif basculera de l'accumulation vers la monétisation de cette trésorerie, principalement via le staking.

Ce qui distingue Bitmine d'un simple fonds d'investissement, c'est que ses ETH ne dorment pas. Sur les 4,73 millions d'ETH détenus, 3,14 millions sont actuellement mis en staking, soit 66 % du total. Ces positions génèrent 177 millions de dollars de revenus annualisés, avec un rendement de 2,80 %.

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Les nouveaux projets de Bitmine

Pour structurer tout ça, Bitmine a lancé le 25 mars 2026 la MAVAN – Made in American Validator Network. Une plateforme qui a d'abord été conçue pour gérer la propre trésorerie de la société en ether, mais dont l'objectif est de l'ouvrir à des clients institutionnels extérieurs : banques, dépositaires, gestionnaires d'actifs. Si Bitmine parvient à déployer l'intégralité de ses ETH via MAVAN, Thomas Lee estime que les revenus de staking pourraient dépasser 300 millions de dollars par an.

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Parmi les investisseurs institutionnels de Bitmine figurent Cathie Wood d'ARK Invest, Pantera Capital, Galaxy Digital, Kraken et le Founders Fund de Peter Thiel.

Malgré tout ça, le risque est réel : l'ether a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis ses sommets de 2025, et une grande partie de la valorisation de Bitmine dépend directement du cours de la crypto. Mais pour Thomas Lee, le pari est pris.

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Source : Investing

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