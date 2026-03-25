Ethereum sera-t-il Quantum Resistant avant tout le monde ?

Le spectre de l’ordinateur quantique fait trembler l’écosystème crypto depuis déjà de nombreuses années au point de pousser ses développeurs à réagir, comme dans le cas de la Fondation Ethereum qui vient de lancer un centre de ressources dédié et open source.

PQ.Ethereum : un centre de ressources dédié au risque quantique

Alors que le risque quantique plane depuis des années sur le secteur des cryptomonnaies, il aura fallu attendre début 2026 pour que la Fondation Ethereum décide de l'inscrire pour de bon dans le cadre de ses priorités de développement stratégiques.

Une prise en charge associée à un changement de feuille de route pour la fin de cette décennie - répondant au nom de « Strawmap » - qui commence déjà à voir apparaître les premières initiatives concrètes, sous la forme d'un centre de ressources dédié.

💡 Pour aller plus loin – C’est quoi Ethereum ? Tout savoir sur cette blockchain et sa cryptomonnaie ETH

Nous ne pensons pas qu'un ordinateur quantique capable de contourner la cryptographie soit imminent. Mais la migration d'un protocole décentralisé et mondial nécessite des années de coordination, d'ingénierie et de vérification formelle. Le travail doit commencer bien avant que la menace ne se concrétise. Fondation Ethereum

Dans cette perspective, la Fondation Ethereum vient de mettre en ligne le site pq.ethereum afin de présenter une approche basée sur « l'agilité cryptographique », dont l'objectif principal consiste à « considérer cette transition comme une opportunité de renforcer la sécurité, la simplicité et la décentralisation du protocole ».

Acheter facilement la crypto Ether avec Bybit

« Une migration coordonnée et multicouche qui se déroulera au fil des ans »

Comme l'explique la Fondation Ethereum, la mutation de sa blockchain vers un modèle résistant à la menace quantique implique « une migration coordonnée et multicouche qui se déroulera au fil des ans », impliquant à la fois son consensus, sa couche d'exécution et la disponibilité de ses données pour gérer ses « blobs post-quantiques ».

Un travail déjà enclenché depuis 8 ans par les équipes Post-Quantum, Cryptographie, Architecture de Protocole et Coordination de Protocole qui s'articule désormais autour d'une roadmap plus précise, tout en restant adaptative en fonction des évolutions rencontrées et des réalités communautaires.

🗞️ Un ETH à 1 500 dollars dans les prochains mois ? Bienvenue dans le « paradoxe d’adoption » Ethereum

Ethereum est conçu pour servir d'infrastructure résiliente et autosouveraine — non pas pour des décennies, mais pour des siècles. La sécurité est l'une de ses propriétés non négociables. Cet engagement vise également à garantir qu'Ethereum puisse résister aux changements fondamentaux dans la manière de traiter l'information. Fondation Ethereum

Selon le communiqué officiel de la Fondation Ethereum, le site pq.ethereum propose déjà :

Son impact sur chaque couche de protocole ;

Une feuille de route complète ;

Des ressources ouvertes : dépôts, spécifications, articles, EIP ;

Une FAQ dédiée ;

Une série d'entretiens sur Zero Knowledge Podcast ;

Un formulaire pour participer à un séminaire de recherche ;

Un aperçu des déploiements actuels, via PQ Interop.

Toutes ces recherches et évolutions s'inscrivent dans une dynamique open-source, sous la responsabilité de l'équipe post-quantique inscrite au sein du groupe Protocol de la Fondation Ethereum.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Fondation Ethereum

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.