Alors que la blockchain Ethereum accumule les nouveaux records au niveau de son activité ou de ses utilisateurs actifs, le prix de l’Ether (ETH) ne cesse de chuter au point d’avoir perdu presque 60 % de sa valeur depuis son dernier sommet. Une situation que les analystes de CryptoQuant présentent comme un « paradoxe d’adoption ». C’est-à-dire ?

Ethereum : une activité en hausse et un prix de l'ETH en baisse

Le fait se confirme depuis quelques mois à chaque nouveau record enregistré, la blockchain Ethereum s'impose comme le choix privilégié par les institutions financières mondiales afin d'accompagner leurs développements en lien au secteur des cryptomonnaies.

Une activité qui implique à la fois la quantité de transactions journalières, désormais 2 fois supérieure aux précédents records de 2021, mais également les volumes enregistrés ou le nombre de portefeuilles actifs. Toutefois, une grande absente s'impose comme une évidence difficile à ignorer : le cours de l'ETH continue inlassablement de baisser.

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L'Ether (ETH) affiche une baisse de 60 % depuis son dernier sommet

En effet, l'Ether (ETH) accuse actuellement une baisse de presque 60 % depuis son dernier sommet historique du 24 août aux portes (qu'il ne franchira pas) des 5 000 dollars. Et la situation pourrait encore s'aggraver, selon le responsable de la recherche chez CryptoQuant, Julio Moreno, qui envisage un possible recul supplémentaire jusqu'au niveau des 1 500 dollars vers la fin du troisième trimestre de cette année, si les conditions de marché ne s'améliorent pas d'ici là.

La baisse des entrées de capitaux signale un affaiblissement de la demande d’investissement. La variation sur un an de la capitalisation réalisée d’Ethereum est devenue négative, ce qui montre que le capital quitte l’actif. Cela suggère que la dynamique du prix de l'ETH reste principalement déterminée par les flux de capitaux plutôt que par la croissance de l’activité de sa blockchain. Julio Moreno

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Un « paradoxe d’adoption » qui diffère des précédents cycles

Selon Julio Moreno, la dynamique de développement d'Ethereum a définitivement changée, en imposant une décorrélation entre l'activité de sa blockchain et le prix de sa cryptomonnaie native qui n'existait pas lors des précédents cycles de marché.

La relation historique entre l’activité des smart contracts et le prix de l’ETH s’est détériorée. Lors des cycles précédents, le prix de l’ETH présentait une relation positive plus claire avec cette activité : des volumes de transferts plus élevés coïncidaient avec une hausse des prix. Julio Moreno

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Un constat qui pousse l'analyste de CryptoQuant à proposer un nouveau signal présenté comme « plus clair » pour déterminer la dynamique du prix de l’ETH en se tournant vers les flux enregistrés par les plateformes d'échange de cryptomonnaies, avec un « ratio élevé des entrées d’ETH sur les exchanges par rapport au Bitcoin [qui] suggère une pression vendeuse relativement plus forte sur l’Ether, tout en aidant à expliquer sa sous-performance face au BTC ».

Dans ce contexte particulier, Julio Moreno met également en lumière une capitalisation réalisée d'Ethereum - la valeur de chaque Ether au prix auquel il a été déplacé pour la dernière fois - devenue négative sur l'année écoulée. De ce fait, il faudra selon lui attendre « des entrées de capitaux positives et des flux vers les exchanges plus faibles pour que l'ETH sorte de son marché baissier ».

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Source : CryptoQuant

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