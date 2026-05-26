BitMine pourrait-elle devenir la première Ethereum Treasury à intégrer l'indice Russell 1 000 ?

Malgré un marché crypto en berne, les Digital Assets Treasuries (DAT) les plus importantes continuent leurs stratégies d’accumulation à grande échelle. Dans le même temps, le leader des trésoreries Ethereum, BitMine, annonce sa possible intégration à l’indice boursier Russell 1 000. Qu’est-ce que cela implique ?

le 26 mai 2026 à 16:30.

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Hugh Bernard

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BitMine pourrait intégrer l'indice Russell 1 000

Les performances moroses du marché crypto au cours des derniers mois laissent bon nombre des Digital Assets Treasuries dans des situations difficiles, mais cela ne semble pas inquiéter le géant du secteur BitMine, qui vient d'ajouter 110 000 ETH supplémentaires à son stock au cours de la semaine dernière, portant le total de ses avoirs à 5,39 millions d'Ethers, soit environ 11,3 milliards de dollars.

De ce fait, le leader des Ethereum Treasuries détient désormais presque 4,5 % de l'offre totale d'ETH en circulation - soit 89 % de son objectif fixé à 5 % en seulement 11 mois - alors que son CEO, Tom Lee, présente la baisse de l'Ether sous les 2 200 dollars comme une « opportunité attrayante » à ne pas manquer.

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Dans ce contexte, une information récemment partagée sur le réseau X par le compte officiel de BitMine pourrait bien changer la donne. En effet, il indique que la société figure « sur la liste préliminaire pour l'inclusion dans le Russell 3000 », qui représente 98 % des entreprises du marché actions américain.

BitMine figure sur la liste d'intégration du Russell 3 000

BitMine figure sur la liste préliminaire pour l'inclusion dans le Russell 3 000

 

Mais ce n'est pas tout. Car compte tenu de sa capitalisation actuelle, estimée à plus de 10 milliards de dollars, son action BMNR pourrait immédiatement intégrer l'indice bien plus VIP du Russell 1 000 qui regroupe les géants actuels, comme Microsoft, Apple, Amazon ou encore NVIDIA, avec un droit d'entrée fixé à plus de 5,7 milliards de dollars de capitalisation.

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BitMine remplit les critères d'éligibilité pour intégrer l'indice Russell 1 000. De nombreux gestionnaires d'actifs n'achètent que des actions de cet indice, et on estime que 20 à 25 % de la capitalisation boursière d'une action est détenue par des fonds indiciels passifs ou des ETF.

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L'action BMNR affiche une hausse de 6 %

Selon les informations disponibles, la publication de la mise à jour définitive de la liste des entreprises qui composeront le Russell 3 000 devrait intervenir le 18 juin prochain, avec une entrée en vigueur effective le 26 juin. Et cela pourrait bien avoir des répercussions importantes, selon certains actionnaires de BitMine , comme par exemple :

- Un afflux de fonds passifs et d'ETF qui suivent l'indice Russell ;
- Une augmentation de la liquidité des transactions ;
- Une exposition renforcée aux investisseurs institutionnels.

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Suite à cette annonce, le cours de l'action BMNR affiche une hausse significative de 6 % sur les derniers jours. Pas de quoi effacer tout de suite la baisse de presque 40 % enregistrée sur les 6 derniers mois... et de 85 % depuis son sommet historique du 3 juillet dernier à 135 dollars.

L'action BMNR enregistre une hausse de 6 % sur les derniers jours

 

Il ne reste plus qu'à espérer que le parcours de l'action de BitMine au sein des indices boursiers américains se fera de manière plus apaisée que pour la société Strategy, menacée d'expulsion des indices MSCI en fin d'année dernière car elle détenait une part trop importante de Bitcoin dans son bilan.

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Source : BitMine

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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