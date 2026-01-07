Après des semaines de doute et d’incertitude, la société MSCI indique qu’elle n’exclura pas les Digital Asset Treasuries (DAT) de ses indices. Une très bonne nouvelle pour le secteur, qui s’accompagne toutefois de certains garde-fous.

MSCI ne va pas exclure les Digital Asset Treasuries (DAT) de ses indices

L'affaire avait fait grand bruit en fin d'année dernière, lorsque les géants boursiers comme MSCI et le Nasdaq avaient annoncé l'éventualité de retirer les Digital Asset Treasuries (DAT) de leurs indices. En cause, une part trop importante de cryptomonnaies dans leurs bilans, mais également une dilution problématique de leurs actions afin d'en acheter toujours plus.

Une annonce qui va rapidement faire vaciller l'ensemble de ce secteur émergent, déjà malmené par un marché crypto en forte baisse sur les derniers mois de l'année. L'occasion pour le leader du secteur, Strategy, de monter au créneau afin d'affirmer que les DAT sont des « entreprises opérationnelles » à part entière.

Cette plainte aura-t-elle été entendue par les responsables de MSCI ? Quoi qu'il en soit, la société a visiblement décidé de ne pas mettre son exclusion des Digital Asset Treasuries en œuvre, selon les termes de sa récente annonce officielle datée du 6 janvier.

MSCI a décidé, à ce stade, de ne pas mettre en œuvre la proposition visant à exclure les sociétés de trésorerie en crypto-actifs (Digital Asset Treasury Companies ou DATCO) des indices MSCI Global Investable Market dans le cadre de la révision des indices de février 2026. MSCI

L'action MSTR de Strategy rebondit

Une très bonne nouvelle pour le secteur des Digital Asset Treasuries, d'autant plus si l'on considère que le fond de commerce de ces entreprises consiste essentiellement à offrir une exposition aux cryptomonnaies qu'elles détiennent par le biais de leur cotation boursière.

Une réalité qui se démontre dans les faits en temps réel, puisque suite à cette annonce l'action MSTR de Strategy enregistre un rebond significatif de presque 7 % au moment d'écrire ces lignes, avant l'ouverture du marché américain cette après-midi.

L'action MSTR de Strategy enregistre un rebond significatif sur les dernières heures

Doit-on s'attendre à un retour haussier pour le cours des actions des Digital Asset Treasuries en ce début d'année ? Une perspective encore à confirmer, qui pourrait permettre à Strategy de minimiser l'impact de ses résultats négatifs, avec 17,4 milliards de dollars de pertes sur le Bitcoin déclarées pour la fin 2025.

Dans le même temps, des analystes mettent en lumière certaines conditions particulières mises en place par MSCI au sujet de ces entreprises de trésorerie crypto, notamment au sujet de la non prise en compte des émissions de nouvelles actions dans le calcul de ses indices. De ce fait, ces opérations ne permettront pas de générer plus d'achats passifs incrémentaux lors de leur rééquilibrage.

