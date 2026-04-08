Cette entreprise veut investir 400 millions de dollars pour rendre Bitcoin « résistant aux attaques quantiques »

MicroCloud Hologram, une société inconnue dans l'écosystème crypto, cherchait à investir 400 millions de dollars pour protéger Bitcoin des attaques quantiques. Quand est-il ?

400 millions de dollars pour protéger Bitcoin des risques quantiques ?

De plus en plus, nous voyons le sujet de l’informatique quantique prendre de l’ampleur dans la sphère crypto, avec des déclarations parfois alarmistes sur des risques quantiques pour Bitcoin (BTC). Nous y reviendrons plus en détail, mais tout d’abord, arrêtons-nous sur le cas de l’entreprise MicroCloud Hologram Inc., qui a annoncé lundi prévoir d’investir 400 millions de dollars « pour mettre à niveau le protocole Bitcoin afin de le rendre résistant aux attaques quantiques ».

Dans son communiqué, l’entreprise entend ainsi développer un protocole « basé sur une architecture cryptographique hybride multicouche » :

Ce protocole introduira un mécanisme de validation parallèle pour les algorithmes de signature post-quantiques, en complément des algorithmes de signature traditionnels, sur la structure de transaction Bitcoin existante . Dans ce cadre, les utilisateurs pourront utiliser simultanément ECDSA et un algorithme de signature résistant à l'informatique quantique pour une double signature, garantissant ainsi une redondance de sécurité avant même que les menaces quantiques ne se manifestent pleinement. Cette stratégie de signature hybride renforce non seulement la résistance du système aux attaques, mais offre également un temps de transition suffisant pour les mises à niveau du réseau, évitant ainsi les risques systémiques liés à un remplacement unique.

💡 L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Ce qui est curieux dans cette proposition de valeur, c’est que l’entreprise semble inconnue au bataillon dans l’écosystème. Cela ne doit rien au hasard, puisque MicroCloud Hologram est initialement spécialisée dans les technologies holographiques, telles que les solutions LiDAR.

Cotée en bourse, l'entreprise présente une autre curiosité, à savoir le fait qu'elle s'effondre totalement depuis son introduction :

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S'il ne s'agit pas de porter un jugement hâtif, ces piètres performances boursières, couplées à une réorientation d'activité vers un sujet à la mode, ne sont pas sans rappeler une autre tendance : les digital assets treasuries (DAT). Il conviendra de voir dans les prochains mois si nous sommes là face à un cas isolé ou non, mais nous pourrions effectivement y voir une stratégie pour lever de nouveaux fonds en surfant sur un sujet du moment, bien qu'aucune déclaration publique auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ne permette d'appuyer cette hypothèse pour le moment.

Alors que le sujet du quantique fascine, nous avions abordé cela dans notre live jeudi dernier. Au-delà des titres aguicheurs, nous précisions aussi qu'il n'existe pas « un », mais « des » risques quantiques. Par ailleurs, rappelons que la communauté de développeurs Bitcoin n'a pas attendu la hausse d'intérêt de ces derniers mois pour se mettre au travail et que le sujet est déjà pris au sérieux.

Quoi qu'il en soit, nous serons amenés à suivre les développements concrets sur les migrations des blockchains vers des modèles « quantum resistant », à fur et à mesure des innovations du secteur.

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Source : Communiqué de presse, TradingView

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