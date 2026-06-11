Alors que le Bitcoin tente de se maintenir à flot au-dessus des 60 000 dollars, les analystes de CryptoQuant envisagent une possible plongée en eaux plus profondes, avec un bottom envisagé aux alentours des 53 600 dollars. En cause ? Une demande de BTC qui reste « extrêmement défavorable ».

Un bottom du Bitcoin aux alentours des 53 600 dollars

L'exercice périlleux des prévisions de prix apparaît bien plus agréable lorsqu'il consiste à tenter de déterminer le prochain sommet historique du Bitcoin. Mais ne serait-il finalement pas plus utile pour les investisseurs d'estimer le moment où il va enfin se heurter à son prix plancher, afin de se positionner au moment de son rebond dans une direction haussière confirmée ?

Et alors que le cours du BTC tente actuellement de s'extirper de la zone des 60 000 dollars sur laquelle il vient de rebondir, les analystes de CryptoQuant viennent de publier une prévision qui va mettre un frein aux espoirs haussiers des investisseurs les plus optimistes, avec un bottom encore à venir sur le niveau... des 53 600 dollars.

🔍️ Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Un bottom du Bitcoin aux alentours des 53 600 dollars

De toute évidence, la boule de cristal utilisée par CryptoQuant coïncide assez bien avec celle du cofondateur de la structure d'analyse Glassnode, qui envisageait il y a quelques jours un bottom du Bitcoin situé entre 46 000 et 54 000 dollars. On peut même parler d'une vision plutôt optimiste, puisqu'elle s'inscrit dans la partie la plus haute de cette fourchette de prix.

Le Bitcoin a chuté jusqu’à un nouveau point bas de marché baissier à 59 000 dollars et ne se situe désormais plus qu’à 9 % au-dessus de son prix réalisé (realized price) de 53 600 dollars. Un niveau de valorisation historiquement associé aux points bas des marchés baissiers lors des cycles précédents. CryptoQuant

Acheter du Bitcoin facilement avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Des « conditions de demande extrêmement défavorables »

Selon cette analyse, le prix réalisé du Bitcoin - qui correspond au coût moyen d'acquisition de l'ensemble des BTC en circulation - suggère que « d’un point de vue purement fondamental et de valorisation, [il] pourrait être en train de s’approcher d’un plancher structurel ».

Mais alors, pourquoi une baisse supplémentaire alors que le Bitcoin affiche déjà un drawdown de 50 % depuis son dernier sommet historique à 124 000 dollars ? Tout simplement car son marché souffre actuellement de « conditions de demande extrêmement défavorables », que certains associent à une fuite massive de liquidités vers l'introduction en bourse de SpaceX, à laquelle succèderont ensuite Anthropic (Claude) et OpenAI (ChatGPT).

📰 Baisse du Bitcoin et de l'or - La faute à SpaceX et aux prochaines IPO d'Anthropic et OpenAI ?

La demande totale de Bitcoin (incluant les contrats à terme et la demande sur le marché spot) a chuté à -652 000 BTC la semaine dernière, son plus fort recul depuis janvier 2022. La demande spot à long terme est également devenue négative, tandis que les achats via les ETF diminuent au rythme le plus rapide observé depuis leur lancement en janvier 2024. CryptoQuant

Il faudra donc attendre encore quelque temps pour que « les investisseurs prêts à vendre sous la pression de la peur, des pertes ou du besoin de liquidités » finissent enfin par marquer un « pic de capitulation significatif » nécessaire pour relancer une dynamique haussière.

Acheter des actions en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Source : CryptoQuant

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.