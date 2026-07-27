Bitcoin, vers la fin de la reprise court terme ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin est en reprise haussière depuis le plus bas du mercredi 1er juillet à 57 750 dollars. Ce rebond était attendu du fait, entre autres, de la saisonnalité statistique favorable du mois de juillet pour bitcoin. Cette reprise va-t-elle bientôt toucher à sa fin ?

Bitcoin bear market, il manque un dernier plus bas

Même si les plus optimistes (moi le premier) souhaitent que les 57 750 dollars US du mercredi 1er juillet soient déjà le point bas du fameux marché baissier cyclique, il faut se rendre à l’évidence : il manque encore un dernier plus bas pour conclure pour de bon le bear market.

Deux indicateurs ultra pertinents le montrent : le nombre de jours moyen des bear market du passé et le Bitcoin Sharpe Ratio.

Un marché baissier cyclique du cours du bitcoin dure en moyenne 365 jours (1 an), alors les 260 jours du mercredi 1er juillet sont trop en-dessous de la moyenne. Cette fin juillet, nous sommes maintenant à 295 jours de bear market, soit 81% de la durée moyenne des précédents marchés baissiers cycliques.

Ensuite, le meilleur indicateur global de fin de bear market, c’est le Sharpe Ratio du BTC et ce dernier indique à 100% la fin du bear market quand il passe sous le niveau des -1,50 et qu’ensuite il repasse au-dessus. Au stade actuel, le sharpe ratio est en zone basse, mais il n’est pas encore passé sous ce seuil des -1,5.

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La saisonnalité du mois d’août est mauvaise

Il est intéressant de relever que le cours du bitcoin semble répéter le schéma technique de l’été 2022, soit l’année de l’ancien marché baissier. Alors été 2022 et été 2026, même combat ? Si cela se poursuit, alors la reprise du BTC pourrait se terminer autour du 10 août pour entrer ensuite dans la jambe de baisse finale et inscrire le creux définitif de cette année.

Rappelons en effet que si juillet est un bon mois sur le plan statistique, ce n’est pas le cas des mois d’août et septembre qui sont les deux plus faibles de l’histoire du BTC.

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Un retour en correction mi-août ?

Le cours du bitcoin pourrait donc terminer sa reprise alors que le mois d’août va démarrer. Quoiqu’il arrive, le BTC a encore besoin de construire une base solide de bottomisation pour conclure son bear market. Cette base latérale de point bas a toujours été la façon dont le BTC posait les fondations pour renouer avec son bull run. Cette base devrait se construire entre 50 000 et 60 000 dollars.

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