Pourquoi la Bourse américaine baisse souvent lors des midterms

Depuis 1928, les étés d’années de mi-mandat riment souvent avec baisse pour le S&P 500. Faut-il craindre un retournement en 2026, alors que l’indice vient de signer sa plus longue série hebdomadaire haussière depuis 2023 ?

Un schéma statistique bien documenté

La bourse américaine va-t-elle chuter à l'approche des midterms, prévues le 3 Novembre prochain ? Cela pourrait bien être le cas, si l'en ont croit une analyse de Dow Jones Market Data reprise par MarketWatch. Entre 1928 et 2025, le S&P 500 affiche une performance moyenne de -2,76 % entre fin avril et fin septembre lors des années d’élections de mi-mandat, les midterms. C’est de loin la pire séquence du cycle présidentiel américain sur quatre ans.

À titre de comparaison, la même fenêtre affiche +5,05 % en année d’élection présidentielle, +3,64 % en année post-électorale et +2,24 % en année pré-électorale.

Les performances historiques de la Bourse américaine lors des midterms.

Quelques années noires pèsent lourd dans la moyenne. En 1930, l’indice avait perdu plus de 25 % sur cette période. En 1974, la chute atteignait 29,6 %, et en 2002, 24,3 %. Même en excluant ces épisodes extrêmes, la performance moyenne reste quasi nulle, à seulement +0,006 %.

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Pourquoi les midterms plombent-ils les marchés ?

Jeffrey Hirsch, patron de Hirsch Holdings et rédacteur en chef du Stock Trader’s Almanac, avance une explication politique. Durant les années de mi-mandat, l’attention des investisseurs bascule des résultats d’entreprises vers la bataille pour le contrôle du Congrès. Le parti du président sortant perd généralement des sièges, ce qui alimente l’incertitude.

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Certains avancent une autre explication d'ordre psychologique, cette fois.

La cupidité s’exprime pendant les saisons de résultats, la peur juste après. Jay Hatfield, dirigeant d’Infrastructure Capital Advisors.

Cette année, le scénario ne colle pas encore. Le S&P 500 a gagné 3,7 % en mai et vient de signer huit semaines consécutives de hausse, sa plus longue série depuis 2023. L’indice cote autour de 7 507 points, proche de son record annuel de 7 620.

Le Dow Jones évolue également en territoire record, au-dessus de 52 000 points. Mais le VIX, l’indice de la peur, reste anormalement élevé à 16,7 % pour un marché aussi haussier, selon Charlie McElligott de Nomura. Un signal qui suggère que quelque chose « cloche sous la surface ».

Comment se préparer à une baisse des marchés ?

Les investisseurs qui anticipent un recul des actions disposent de plusieurs stratégies. La plus simple consiste à réduire leur exposition aux actifs risqués ou à renforcer leur part de liquidités. Les plus expérimentés peuvent également parier à la baisse grâce à des ETF inversés, des contrats à terme (futures), des options de vente (puts) ou encore via des produits à effet de levier, des instruments qui présentent toutefois un risque élevé.

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Historiquement, les phases de correction des actions s'accompagnent souvent d'un regain d'intérêt pour les actifs considérés comme des valeurs refuges, notamment l'or.

Le Bitcoin, en revanche, affiche un comportement plus ambigu : malgré un récit de « réserve de valeur », les données montrent qu'il reste fortement corrélé aux actions américaines lors des épisodes de stress financier. Depuis 2022, il a généralement évolué comme un actif « risk-on », avec une corrélation positive souvent comprise entre 0,4 et 0,7 avec le S&P 500 selon les périodes.

Une correction liée aux élections de mi-mandat pourrait donc profiter davantage à l'or qu'au Bitcoin, même si cette relation n'est ni constante ni systématique.

Les investisseurs surveilleront aussi la trajectoire de la Réserve fédérale sur les taux, ainsi que les tensions autour du détroit d’Ormuz et du prix du pétrole, deux variables citées comme risques majeurs pour la seconde moitié de l’année.

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Sources : MarketWatch, Yahoo Finance

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