OKX vous offre 8 % de cashback sur vos dépôts, mais plus pour longtemps

Vous cherchez une plateforme crypto avec des faibles frais et de nombreuses fonctionnalités ? OKX, régulée en France, répond à tous les besoins et vous offre même 8 % de bonus sur vos dépôts : 10 000 € déposés, 800 € offerts. Découvrez comment profiter de cette offre exceptionnelle qui se termine le 31 juillet.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec OKX (en savoir plus)

Alors que les investisseurs européens migrent leurs cryptomonnaies vers des plateformes agréées depuis l'entrée en vigueur pleine de MiCA, OKX, qui capte une large part de ces flux, récompense ce mouvement avec un cashback de 8 % sur tous les dépôts.

Ici, le taux de 8 % est fixe : pas de paliers à atteindre, pas de dépôt à 6 chiffres pour débloquer le meilleur taux, etc. Le pourcentage ne bouge pas, que vous déposiez 100 € ou 100 000 €, et le bonus s'applique aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu'aux anciens.

Profiter des 8 % de bonus sur vos dépôts en rejoignant OKX

La « Transfer Season » d'OKX, c'est quoi ?

Ce cashback de 8 % n'est pas une opération isolée : c'est le volet le plus visible de la « Transfer Season » d'OKX, une campagne de 4 semaines qui empile les 400 € de bonus de bienvenue, l'ouverture de plus de 80 nouveaux marchés et une série de sorties de produits échelonnées jusqu'au 16 août.

Le calendrier n'a rien d'un hasard : depuis l'application pleine de MiCA, de nombreuses plateformes ont dû restreindre ou suspendre leurs services en Europe, et les investisseurs cherchent une porte de sortie conforme. OKX, agréé PSCA et titulaire d'une licence MiFID, se positionne sur ce créneau en déroulant le tapis rouge à ceux qui transfèrent leurs fonds.

Le cashback de 8 % est la pièce maîtresse de cette campagne, mais aussi celle qui ferme le plus tôt : vous avez jusqu'au 31 juillet 2026 pour l'activer et déposer, alors que le reste de la Transfer Season se poursuit jusqu'au 16 août.

Comment recevoir votre cashback de 8 % ?

Si cette offre vous intéresse, la marche à suivre pour en profiter tient en quelques étapes :

Créez un compte OKX avec le code Cryptoast, puis complétez la vérification d'identité (KYC) ;

Rendez-vous dans le Centre des récompenses de bienvenue et activez la campagne « Transfer Season » ;

Effectuez ensuite votre dépôt à partir de 10 €. Les dépôts en euros sont gratuits via SEPA, iDEAL ou Bancontact ;

Laissez vos fonds sur OKX : le bonus est versé toutes les deux semaines pendant un an.

La campagne Transfer Season d'OKX court du 16 juillet au 16 août 2026, mais le volet des 8 % de cashback ne sera plus disponible après le 31 juillet 2026. Il ne reste donc que 2 semaines pour profiter de cette offre.

Passée cette date, il ne sera plus possible d'activer le cashback ni d'effectuer un dépôt éligible aux 8 %. Les autres récompenses de la Transfer Season, elles, restent accessibles jusqu'au 16 août. Si vous comptiez déplacer vos cryptos vers une plateforme agréée, l'arbitrage se fait donc maintenant plutôt qu'en août.

Second point de vigilance : le bonus est versé sur un an et il n'est pas acquis d'avance. Il continue de tomber tant que le dépôt reste en place. Si vous retirez vos fonds en cours de route, la part restante du bonus est perdue. Ce n'est donc pas une offre à déposer puis retirer dans la foulée, mais une récompense pour un transfert durable.

Vous devez rejoindre chaque campagne d'OKX depuis le centre de récompenses (rewards hub)

Quelques règles à connaître sur ce bonus 👇

Le taux est fixé à 8 % et s'applique au dépôt net à partir de 10 € ;

Les dépôts en euros comme en cryptomonnaies sont éligibles, ce qui permet de transférer un portefeuille existant sans repasser par une vente ;

Il faut activer la campagne depuis le centre des récompenses avant d'effectuer votre dépôt : sans cette étape, le dépôt n'est pas comptabilisé ;

Seuls les nouveaux dépôts nets comptent. Si vous retirez 1 000 € pour les redéposer ensuite, votre dépôt net reste nul et ne génère aucun bonus ;

Trader ou subir des pertes en tradant n'a aucun impact sur le bonus. Seuls les retraits d'OKX réduisent votre dépôt net éligible ;

L'offre est plafonnée à 20 000 € et est réservée aux utilisateurs situés dans l'Espace économique européen (EEE).

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Les nouveautés d'OKX qui accompagnent le cashback

Un bonus, aussi élevé soit-il, ne se touche qu'une fois. Ce qui compte ensuite, ce sont les frais que vous payez à chaque ordre et les outils dont vous disposez. Sur ce terrain, OKX affiche 0,08 % en maker et 0,10 % en taker sur le spot, des tarifs encore plus bas sur les dérivés, des dépôts et retraits gratuits par virement bancaire, et plus de 270 cryptomonnaies disponibles.

La Transfer Season vient justement enrichir cette offre, et ce n'est pas une promotion figée : de nouvelles fonctionnalités et récompenses tombent au fil des semaines. Voici les nouveautés à connaître 👇

Le Liquid Staking (BETH, OKSOL) répond à un dilemme classique : trader demande de la marge, et la marge immobilise du capital qui ne rapporte rien. Ici, vous stakez vos ETH ou vos SOL et recevez en échange des BETH ou des OKSOL, qui continuent d'accumuler les récompenses de staking. Ce même solde peut ensuite servir de marge sur le spot comme sur les X-Perps. Votre capital travaille donc sur deux fronts au lieu d'un, sans avoir à sortir du staking pour ouvrir une position.

Le Futures Grid Bot part d'un constat simple : tous les marchés ne méritent pas votre attention permanente, et tous les trades n'ont pas besoin d'être exécutés à la main. Vous définissez une fourchette de prix, et le bot achète automatiquement dans les creux puis vend dans les rebonds, à l'intérieur de cette fourchette. Il fonctionne en position long, short ou neutre, avec effet de levier optionnel. Son intérêt réel est de retirer l'émotion et le temps d'écran d'un marché qui oscille sans direction claire.

Le PnL Analysis Center (iOS et Android) répond à un problème qui apparaît dès que l'on multiplie les marchés et le capital engagé : savoir d'où viennent réellement les résultats. L'outil rassemble au même endroit vos gains, vos pertes et les schémas récurrents qui les expliquent. Il est utile à condition d'accepter de regarder ses propres chiffres en face, puisqu'il montre autant ce qui rapporte que ce qu'il faudrait arrêter de faire.

Les X-Perp Stocks constituent la nouveauté la plus visible de la campagne, avec plus de 80 nouveaux marchés couvrant des actions, des indices et des matières premières. On y retrouve les Magnificent 7 (Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) ainsi que les ETF SPY et QQQ avec un levier pouvant aller jusqu'à 10x.

L'intérêt tient surtout aux horaires : ces produits dérivés régulés (licence MiFID II) se tradent 24h/24 et 7j/7, là où les marchés actions classiques ferment. Or, la période coïncide avec la saison des résultats, Tesla et Alphabet (Google) publiant le 22 juillet et Microsoft le 29. De quoi se positionner avant la publication et réagir dès la sortie des chiffres, sans attendre la réouverture de Wall Street.

La conversion USDT vers USDC, enfin, s'adresse à ceux qui rapatrient des fonds depuis une plateforme non conforme. OKX Europe permet de déposer des USDT et de les convertir de manière unidirectionnelle en USDC, le stablecoin conforme à MiCA, de façon instantanée et à frais réduits. De quoi régler la question du stablecoin sans repasser par une vente en euros.

Et ce n'est pas terminé : OKX annonce encore pour les prochaines semaines Simple X-Perps, une interface qui vise à rendre le trading de perpétuels aussi simple qu'un achat de bitcoin au comptant, de nouveaux bots DCA permettant d'automatiser les achats et les ventes à intervalles réguliers, ainsi qu'une compétition de trading spot inédite en Europe. Une raison de plus de ne pas attendre, d'autant que le volet 8 %, lui, ferme dès le 31 juillet.

Enfin, le bonus de 8 % se cumule avec l'offre de bienvenue d'OKX, qui propose jusqu'à 400 € en Bitcoin à débloquer via une série de missions. Sur un dépôt de 10 000 €, cela porte le total offert par OKX à 1 200 €.

Créer un compte sur OKX et cumuler les 8 % et les 400 € en BTC

👉 Lisez notre avis sur OKX pour tout savoir sur cette plateforme

OKX est agréé en tant que prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) en vertu de la réglementation MiCA de l'UE. Disponible uniquement pour les utilisateurs éligibles de l'EEE. Les crypto-actifs sont volatils et présentent un risque de perte en capital. Les produits à effet de levier amplifient à la fois les gains et les pertes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le bonus de dépôt de 8 % est soumis aux conditions de l'offre d'OKX.

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.