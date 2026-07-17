Crypto.com valorisée 20 milliards de $ après un investissement de Citadel Securities

Citadel Securities frappe fort dans la crypto. Le market maker américain vient d’injecter 400 millions de dollars dans Crypto.com, propulsant la plateforme à une valorisation de 20 milliards de dollars. Une opération qui marque le premier tour institutionnel de son histoire et confirme l’appétit de Wall Street pour les actifs numériques.

Citadel Securities mise 400 millions de dollars sur Crypto.com

L’annonce est tombée le 16 juillet 2026. Citadel Securities, l’un des plus grands teneurs de marché mondiaux, a réalisé un investissement stratégique de 400 millions de dollars dans Crypto.com, valorisant la plateforme basée à Singapour à 20 milliards de dollars.

Pour Crypto.com, il s’agit d’un tournant. Selon le communiqué, c’est le tout premier tour de financement institutionnel de la société en plus de dix ans d’existence. Jusqu’ici, la plateforme n’avait levé qu’environ 13 millions de dollars en early-stage et 26,7 millions supplémentaires lors de son ICO de 2017, à l’époque où elle s’appelait encore Monaco.

La taille de l’opportunité devant nous est vertigineuse, alors que la crypto devient de plus en plus les rails de la finance Kris Marszalek, cofondateur et CEO de Crypto.com

En mars 2025, Crypto.com annonçait un rapprochement avec Trump Media autour du CRO, pas autour de la valorisation de la société Crypto.com. Il est d’ailleurs intéressant de noter que plus d’un an après l’annonce il n’a toujours rien produit de concret.

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Tokenisation et dérivés au cœur de la stratégie

Les fonds levés serviront à accélérer le développement de Crypto.com dans deux domaines clés : la tokenisation d’actifs et les produits dérivés. La plateforme a d’ailleurs lancé son offre de Tokenized Stocks aux alentours de juin 2026, permettant à ses utilisateurs d’accéder à des dizaines d’actions américaines et d’ETF via la blockchain.

Cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus large de Citadel dans le secteur. Le teneur de marché avait déjà misé 200 millions de dollars sur Kraken en novembre 2025, également à une valorisation de 20 milliards, et co-dirigé un tour de 500 millions chez Ripple valorisant l’entreprise à 40 milliards.

À titre de comparaison, Coinbase, seule grande plateforme crypto cotée en bourse, affiche une capitalisation d’environ 42,28 milliards de dollars.

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Le CRO profite de l’annonce, avec des rachats programmés

Le token natif de l’écosystème, le Cronos (CRO), a réagi positivement à la nouvelle en progressant de plus de 10 % suite à l’annonce.

Dans la foulée de l’annonce, Ryan Wyatt , figure de Crypto.com, a également confirmé que la Cronos App entrait en phase bêta et que les revenus générés serviraient à racheter et brûler du CRO au fur et à mesure de sa croissance.

The @CronosApp is now in beta today, and we are rolling out to everyone soon. Revenue will be used to buy and burn crypto-com-chain:native as it grows. And also today, Citadel Securities invests $400 million in @cryptocom valuing exchange at $20 billion! We are just beginning.… — Ryan Wyatt (@Fwiz) July 16, 2026

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Un bonus de 10 % pour les investisseurs européens jusqu’au 22 juillet

En parallèle de cette actualité, Crypto.com maintient une opération commerciale ciblée sur les utilisateurs de l’Espace économique européen (EEE). Jusqu’au 22 juillet 2026, la plateforme propose jusqu’à 10 % de bonus sur les dépôts crypto effectués via son application.

Le mécanisme est progressif. Un dépôt net compris entre 10 et 10 000 dollars donne droit à un bonus de 6 %, tandis que les dépôts entre 500 001 dollars et 1 million de dollars atteignent le plafond de 10 %, soit jusqu’à 100 000 dollars de récompense versés en CRO. Le bonus est distribué en douze mensualités égales après la clôture de la campagne.

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Rappelons que Crypto.com est un prestataire de services sur actifs numériques agréé MiCA, ce qui lui permet de servir légalement les investisseurs français et européens après la fin de la période transitoire au 1er juillet 2026.

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Sources : The Block, Financial Times, Crypto.com, Ryan Wyatt

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