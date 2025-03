Crypto.com s'associe à Trump Media — Le CRO explose de 35 %

Trump Media et Crypto.com ont dévoilé une importante collaboration, affichant ainsi l'ambition de lancer leurs propres ETF. Dans la foulée, le prix du CRO s'est envolé. Que savons-nous sur ce projet ?

Trump Media et Crypto.com veulent lancer des ETF

Lundi soir, Trump Media and Technology Group (TMTG) et Crypto.com ont dévoilé un partenariat d’envergure. Et pour cause, l’objectif de cette collaboration est de lancer des ETF, non seulement crypto, mais aussi plus largement sur le thème de la technologie, avec des titres « Made in America ».

Devin Nunes, le PDG de TMTG, explique effectivement que les différents fonds seront composés d’entreprises « axées sur la croissance rapide, l’innovation technologique et le renforcement de l’économie américaine ».

💳 Découvrez les cartes de Crypto.com

De son côté, Crypto.com jouera donc un rôle central pour ce qui est de l’infrastructure :

Crypto.com assurera la technologie back-end, la conservation et la fourniture des cryptomonnaies pour les ETF, qui devraient comprendre un panier [...] incluant Bitcoin, Cronos et d’autres cryptoactifs. Prévus pour être lancés plus tard cette année, sous réserve d’un accord définitif et d’une approbation réglementaire, les fonds devraient être largement disponibles à l’échelle internationale, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie, sur les plateformes et les courtiers existants.

Acheter facilement la crypto CRO avec Crypto.com

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pour sa part, le CRO, le token phare de Crypto.com, n’a pas manqué de profiter de la nouvelle, en s’envolant de 35 % sur 24 heures. Lors de l’écriture de ces lignes, le prix du CRO est d’un peu moins de 0,11 dollar l’unité.

Malgré cette forte hausse, cela n’est pas encore suffisant pour effacer les mauvaises performances de ce début d’année, et il convient de rappeler que l’actif s’échange toujours moitié moins cher que son prix de début décembre :

Cours du CRO en données journalières

En décembre dernier, Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com, avait rencontré Donald Trump, officiellement pour discuter de la nouvelle administration. Au regard de ce rapprochement avec Trump Media, nous pouvons dès lors imaginer qu’il a aussi été question d’autres sujets.

👉 Dans l'actualité également — L'administration de Donald Trump songe à utiliser la blockchain pour réformer l'USAID

Alors que pour l'heure, Coinbase occupe une place de choix en matière d’ETF crypto auprès des émetteurs historiques de la finance traditionnelle, ce partenariat pourrait ouvrir de nouvelles portes à Crypto.com.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Sources : Communiqué, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital