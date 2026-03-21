Gemini, Crypto.com, Messari, OP Labs... Les entreprises crypto licencient massivement face au bear market

La chute des cours de cryptomonnaies a conduit à une vague de licenciements dans l’écosystème, avec un pivot vers d’autres technologies comme l’intelligence artificielle (IA). Quelle sont les entreprises concernées ?

le 21 mars 2026 à 10:00.

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Marine Debelloir

Gemini, Crypto.com, Messari, OP Labs... Les entreprises crypto licencient massivement face au bear market

Vague de licenciements dans l’écosystème crypto

Plusieurs grandes entreprises crypto ont annoncé des licenciements cette semaine. On apprenait ainsi jeudi 20 mars que la plateforme d’échange Gemini réduisait ses effectifs de 30 %. La société des frères Winklevoss a perdu 585 millions de dollars au cours de l’année 2025. Pour faire face, elle avait déjà licencié 25 % de son personnel en février dernier et fermé ses portes aux clients européens.

Même scénario du côté d’un autre exchange majeur, Crypto.com. L’entreprise de Singapour a annoncé cette semaine devoir se séparer de 12 % de ses employés, soit 180 personnes environ. Étant une société privée, ses résultats ne sont pas disponibles de manière publique.

Parmi les autres sociétés crypto qui licencient, on trouve également Messari. Le PDG de la firme d’analyses de données, Eric Turner, a annoncé le 16 mars qu’il quittait son rôle au profit de Diran Li, qui le remplacera. Les deux hommes ont confirmé que Messari s’était séparée de « beaucoup de personnes » de l’équipe, sans chiffrer exactement le nombre de licenciements.

💡 A lire – Crypto IA : les 5 cryptomonnaies du secteur de l’intelligence artificielle à suivre en 2026

Toujours cette semaine, des licenciements ont eu lieu du côté de la Fondation Algorand. Celle-ci a annoncé qu’elle se séparait de 25 % de ses employés. On ne connaît pas le chiffre exact, mais Algorand précise que ces licenciements sont dûs aux conditions macroéconomiques :

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Cette décision n’a pas été prise à la légère et fait suite à l’incertitude de l’environnement macroéconomique mondial ainsi qu’au ralentissement plus général des marchés crypto.

De son côté Optimism Labs a annoncé des licenciements en fin de semaine dernière : 20 membres de l’équipe quittent l’entreprise. Dans un email, le cofondateur Jing Wang, donnait une justification étonnante :

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Il ne s’agit pas d’une question financière. OP Labs dispose d’une capitalisation solide et de plusieurs années de trésorerie devant elle. Il s’agit de faire moins de choses, mais de les faire bien, de prendre des décisions plus rapidement et de réduire les lourdeurs de coordination.

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L’IA et les marchés prédictifs : le sauve-qui-peut des entreprises crypto ?

Les entreprises crypto font face à des conditions changeantes. L’année 2025, avec l’élection de Donald Trump, avait conduit à un enthousiasme démesuré pour le monde des cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin avait connu un record absolu, les entreprises ont investi, pariant sur quatre années fastes pour le secteur. Mais des décisions gouvernementales somme toute mesurées, ainsi qu’une chute massive des cours en octobre dernier, ont douché l’enthousiasme.

Afin de faire face à ces nouvelles réalités, les entreprises pivotent vers de nouveaux modèles. Pour Gemini, ce sont les marchés prédictifs, jugés comme particulièrement lucratifs :

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Notre théorie est que les marchés prédictifs deviendront aussi importants, voire plus importants, que les marchés de capitaux actuels.

De son côté, Crypto.com pivote massivement vers l’intelligence artificielle, après avoir lancé la marque ai.com en 2025. Son PDG, Kris Marszalek, a justifié les licenciements par une nécessaire évolution vers l’IA :

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Nous rejoignons la liste des entreprises qui intègrent l’IA à l’échelle de leur organisation. Les entreprises qui n’opèrent pas ce virage immédiatement échoueront. Celles qui avancent trop lentement seront laissées pour compte. Celles qui agissent sans attendre et associent les meilleurs outils d’IA à leurs meilleurs éléments atteindront un niveau de performance et de précision jusqu’ici impossible.

Elle n’est pas la seule. On assiste à un pivot des entreprises de mining et des développeurs blockchain vers l’intelligence artificielle, qui connaît peu la crise à ce stade. On apprenait ainsi cette semaine qu’un ancien chercheur d’OpenAI avait investi 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l’IA.

👉 A lire à ce sujet – Un exode des développeurs crypto vers l’IA ?

Le ralentissement est donc bel et bien installé dans l’écosystème, avec des sociétés qui se préparent à un bear market prolongé. Il y a moins de 4 mois, le cours du Bitcoin atteignait cependant un record absolu, à plus de 126 000 dollars. C’est un signe de plus de la volatilité de l’écosystème, et de la nécessité de s’adapter rapidement pour les entreprises du secteur.

Sources : communiqués

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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