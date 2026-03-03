Résultats des entreprises crypto en Bourse (T4 2025) : Quels modèles tiennent le choc ?

La baisse des volumes et l’ajustement des taux courts ont mis à l’épreuve les entreprises cotées en Bourse et liées aux cryptomonnaies. Les résultats du 4e trimestre 2025 révèlent l’impact du cycle sur Coinbase, Bullish, Gemini et Robinhood. Circle, avec l’USDC, suit une trajectoire distincte. Que faut-il retenir pour les investisseurs ?

Alors que la saison des résultats du 4e trimestre 2025 touche à sa fin, le moment est venu de tirer un premier bilan. Parmi les plus de 80 % des entreprises du S&P 500 ayant publié à ce jour, environ 75 % ont dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et près de 80 % ont fait mieux que prévu sur le bénéfice par action (BPA).

Je vous propose aujourd'hui un tour d'horizon des résultats des entreprises étroitement liées à l'écosystème des cryptomonnaies, à commencer par les plateformes d'échange.

Coinbase, Bullish et Gemini subissent de plein fouet la chute des cryptos

Les 3 acteurs ont logiquement encaissé la correction des prix des cryptomonnaies, ainsi que, dans une moindre mesure, l'ajustement des taux courts. Lorsque les volumes ralentissent et que les prix corrigent, les commissions des plateformes se contractent mécaniquement.

Coinbase

Chez Coinbase, le leader de l'industrie, le chiffre d'affaires a reculé de 5 % (1,78 milliard de dollars), sous l'effet d'un repli des revenus de transactions de 6 % par rapport au trimestre précédent.

La société met de plus en plus en avant la montée en puissance des activités annexes comme la conservation institutionnelle (custody), les stablecoins et les services, mais le 4e trimestre montre que ces lignes ne sont pas totalement décorrélées du cycle. Les revenus d'abonnements et de services reculent eux aussi de 3 %, pénalisés par la détente des rendements courts.

Bullish

Bullish tente de son côté de faire évoluer son image d'une plateforme spot dépendante de la spéculation des particuliers vers une infrastructure de marché orientée vers les flux institutionnels. Au 4e trimestre, l'entreprise affiche 64,3 milliards de dollars de « digital asset sales » (volume brut de crypto-actifs échangés), un chiffre élevé mais peu informatif sur la rentabilité réelle.

Le véritable indicateur est le « adjusted revenue » à 92,5 millions de dollars, contre 76,5 millions au T3, qui a fortement progressé malgré la baisse des crypto grâce au lancement réussi de ses options sur cryptos. La direction met désormais l'accent sur les produits dérivés, avec plus de 9 milliards de dollars de volume sur les options au trimestre et un open interest ayant atteint 4 milliards de dollars au 31 janvier. Le positionnement devient plus sophistiqué, mais encore dépendant de la dynamique globale du marché.

Gemini

Gemini présente un profil très différent, et probablement plus spéculatif à court terme. Ses résultats (temporaires) du T4 témoignent d'une entreprise en pleine transition. L'activité progresse, avec une hausse de 17 % des utilisateurs actifs mensuels (environ 600 000) et un chiffre d'affaires attendu entre 165 et 175 millions de dollars sur l'exercice, davantage porté par les revenus de services (notamment la carte de crédit) que par les commissions sur les transactions.

Néanmoins, les charges d'exploitation dépassent largement les revenus, atteignant de 520 à 530 millions de dollars, pour une perte nette proche de 600 millions de dollars et un Adjusted EBITDA toujours négatif autour de -260 millions de dollars. À cela s'ajoute le départ simultané du directeur des opérations (COO), du directeur financier (CFO) et du directeur juridique, avec un recentrage des responsabilités autour de Cameron Winklevoss.

Gemini devient ainsi un dossier de restructuration plutôt qu'un proxy du prix des cryptomonnaies. Si des réductions de coûts crédibles ou un repositionnement clair émergent, le retournement du titre pourrait être significatif, mais le risque d'exécution demeure élevé.

La plateforme d'échange Gemini ferme ses portes aux Européens et licencie 25 % de son personnel

Robinhood s'en sort mieux grâce à son modèle plus diversifié

Le courtier et fintech multi-actifs Robinhood a également subi le revers des cryptos, mais résiste mieux que les plateformes « pure crypto » grâce à une diversification plus avancée. Son chiffre d'affaires reste quasi-stable par rapport au trimestre précédent à 1,28 milliard de dollars (+27% sur un an), alors que les commissions issues des cryptomonnaies chutent de 18 % (221 millions de dollars).

Les transactions sur les autres marchés (+20% QoQ) ont plus que compensé le repli des commissions sur cryptos et le repli de la rémunération sur les liquidités de ses clients (-10%).

Lors de la conférence téléphonique, le management a davantage insisté sur la progression des encours clients que sur les volumes crypto, ce qui traduit un glissement progressif vers un modèle centré sur la monétisation du bilan, à l'image d'Interactive Brokers.

Circle surfe sur l'explosion du nombre d'USDC en circulation

Circle se montre totalement différente des autres entreprises mentionnées puisqu'elle représente un proxy de la démocratisation des stablecoins. Là où Coinbase ou Robinhood génèrent principalement des revenus lorsque les investisseurs tradent, Circle tire l'essentiel de ses revenus des intérêts générés sur les réserves qui garantissent l'USDC (son stablecoin indexé sur le dollar).

Concrètement, plus il y a d'USDC en circulation et plus les taux d'intérêt à court terme sont élevés, plus les revenus de Circle progressent. Au quatrième trimestre, cette mécanique a pleinement joué puisque le groupe a publié une hausse de 4% de son chiffre d'affaires (à 770 millions de dollars), dont 733 millions issus des intérêts sur ses réserves.

Cette hausse s'explique par la progression des encours d'USDC, qui atteignent environ 75 milliards de dollars en circulation (+72 % sur un an), compensant largement la baisse du taux de rémunération (-69 points de base) dans le sillage des baisses de taux de la Fed.

Une fois que la croissance des encours d'USDC sera proche de 0%, l'évolution des taux courts deviendra le principal driver des profits de Circle si l'entreprise ne se diversifie pas davantage.

