Et si une IA gérait intégralement votre trading crypto ?

À l'heure où les agents IA se développent, Gemini, comme d'autres concurrents avant elle, lance de fonctionnalités de bots de trading. De quoi est-ce qu'il en retourne ?

Gemini lance Agentic Trading pour trader les cryptos grâce à l'IA

Lundi, l’exchange de cryptomonnaies Gemini a présenté son produit Agentic Trading pour permettre aux agents IA construits sur Claude, ChatGPT et autres plateformes de trader automatiquement à votre place. La promesse est simple, l’agent trade à votre place en fonction d’une stratégie prédéfinie :

Le trading automatisé signifie que votre agent IA agit pour votre compte. Il passe des ordres, surveille les marchés et gère les risques automatiquement. Au lieu de suivre un graphique et de réagir, vous définissez une stratégie et laissez votre agent l'exécuter. Gemini Agentic Trading rend cela possible pour tout trader, quel que soit son niveau de compétence, en utilisant les outils d'IA qu'il utilise déjà.

💡 Qu'est-ce qu'un agent IA et quel est son rôle dans la crypto ?

Cela fonctionne par connexion API, tandis que Gemini introduit également les « Trading Skills », qui sont des « fonctions modulaires et préconfigurées que les agents peuvent appeler pour réaliser des opérations ».

Nuançons toutefois cela, car Gemini a aussi annoncé quitter le marché européen en février dernier.

Néanmoins, des plateformes concurrentes proposent des solutions similaires, telles que Bybit, Binance ou bien Crypto.com. Le mois dernier, Binance et Crypto.com présentaient d’ailleurs leurs nouveautés respectives pour leurs bots de trading, avec la possibilité de doter les agents IA de diverses compétences.

👉 Dans l'actualité également — Elon Musk : X Money arrive ce mois-ci et pourrait relier identité numérique et données financières

Rappelons aussi que si les agents IA permettent de passer à la vitesse supérieure, les bots de trading en tant que tels sont loin d'être une nouveauté. Leur avantage est qu'il retire totalement le facteur émotionnel de l'équation en prenant des décisions automatiquement en fonction d'un plan prédéfini, mais que justement, une attention particulière doit être portée audit plan.

En effet, si la stratégie est mauvaise, le bot se contentera de suivre mécaniquement une mauvaise stratégie pouvant dès lors engendrer des pertes en capital.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : Gemini

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.