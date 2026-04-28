Elon Musk : X Money arrive ce mois-ci et pourrait relier identité numérique et données financières

X Money, le service financier intégré à X, devrait entrer en accès public anticipé au mois d’avril, d’après le calendrier annoncé par Elon Musk. Pensé comme une brique centrale de la future « everything app », l’outil pourrait rapprocher les profils sociaux, les paiements et les données financières au sein d’une même plateforme.

X Money, une brique financière intégrée directement à X

Depuis le rachat de Twitter en 2022, Elon Musk répète vouloir transformer X en une application capable de dépasser le simple réseau social.

Le modèle régulièrement cité est celui de WeChat en Chine, où messagerie, contenus, paiements et services du quotidien cohabitent dans une seule interface.

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Le 10 mars, Elon Musk a indiqué que X Money serait ouvert « le mois suivant », ce qui suggère un lancement en avril 2026. À ce stade, aucune date précise n’a été confirmée, mais arrivé à la fin du mois, son lancement pourrait être imminent.

𝕏 Money early public access will launch next month — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2026

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, X Money n’est pas présenté comme une application séparée, mais comme un service intégré à X. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’envoyer de l’argent, de recevoir des paiements et d’interagir avec des services financiers sans quitter la plateforme.

Une première étape avait été annoncée au mois de janvier 2025 par Linda Yaccarino, alors à la tête de X, qui présentait Visa comme 1er partenaire de X Money. L’intégration doit notamment permettre d’alimenter un portefeuille via Visa Direct, de connecter une carte de débit, d’effectuer des paiements entre utilisateurs et de transférer des fonds vers un compte bancaire.

Selon Bloomberg, des utilisateurs ayant accès aux 1ères versions du service évoquent aussi une carte Visa métallique personnalisée avec le nom d’utilisateur X, des transferts gratuits entre particuliers, 3 % de cashback sur certains achats et un rendement pouvant atteindre 6 % sur les liquidités déposées.

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Une super app qui rapproche profil social et argent : faut-il s'en méfier ?

Avec X Money, X pourrait associer au sein d’une même application l'identité sociale, l'histoire de publication, les messages privés, les revenus et les transactions financières d'un utilisateur.

L’intérêt est évident pour les créateurs, qui disposent déjà d’un compte vérifié leur permettant de recevoir une partie des revenus publicitaires générés par leurs publications. Cependant, cette intégration alimente les inquiétudes sur l’usage qui pourrait être fait des nouvelles données collectées par la plateforme.

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Sur X, un compte expose aussi bien des opinions politiques que des centres d’intérêt ou des interactions sociales avec son entourage. Y ajouter un service financier nécessitant une vérification d’identité revient donc à lier des données sensibles qui restaient jusqu’ici séparées.

Le parallèle avec la vérification d’âge en Europe devient alors difficile à ignorer. Dans les deux cas, l’accès à certains services pousse l’utilisateur à alimenter son identité numérique avec des données personnelles.

Avec X Money, cette démarche serait volontaire, mais ses conséquences seraient similaires : fuite de données, exploitation croisée des informations et accès potentiel par les autorités.

D'ailleurs, une partie de la communauté crypto aurait pourtant pu espérer que X Money intègre un portefeuille de cryptomonnaies, permettant d’échanger des dollars via des stablecoins et/ou du Bitcoin via le Lightning Network, directement depuis l’application, à la manière de ce que permettent déjà certains clients du réseau Nostr.

Cela aurait limité le recours aux vérifications d’identité classiques et renforcé l’usage d’outils monétaires ouverts. À la place, X Money semble s’orienter vers une infrastructure financière plus traditionnelle éloignée des valeurs de Bitcoin. Un contraste marqué avec l’image pro-Bitcoin qu’Elon Musk cultivait encore lorsque Tesla acceptait les paiements en BTC en 2021.

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Sources : XMoney, Bloomberg

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