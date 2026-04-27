Après l’échec du Web3, Nostr s'apprête à mettre fin aux intermédiaires centralisés grâce à PipeliNostr

La promesse du Web3 était de supprimer les intermédiaires, mais les plateformes restent encore en 2026 dominantes. Nostr, un protocole de communication distribué, propose une approche différente, sur laquelle s’appuie aujourd’hui be-BOP pour développer PipeliNostr, un outil d’automatisation sans dépendre d’une plateforme centrale susceptible de censurer ou de collecter des données.

le 27 avril 2026 à 18:00.

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Marius Off-Chain

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PipeliNostr, une automatisation basée sur un protocole de communication distribué

Depuis plusieurs mois, Nostr, un protocole ouvert permettant d’échanger des données sur une infrastructure distribuée, gagne en popularité et attire un nombre croissant d’utilisateurs soucieux de leur vie privée, de leur souveraineté et des risques de censure.

Si son usage principal reste la publication de contenus ou l’échange de messages privés, à la manière d’un Twitter, sa flexibilité permet en réalité de faire circuler tout type d’information.

🟣 Pour aller plus loin : Qu'est-ce que Nostr ? Tout savoir sur ce protocole dédié aux réseaux sociaux décentralisés

C'est justement pour développer ces cas d'utilisation que be-BOP, un logiciel libre suisse visant à connecter Bitcoin à l’économie réelle, présente cette semaine le concept de PipeliNostr.

PipeliNostr agit comme un routeur d’événements, il écoute les activités sur Nostr (messages, mentions ou paiements) et déclenche des actions selon des règles définies. La réception d'un paiement ou d'un message de support peut ainsi générer une notification, être convertie en email ou alimenter une base de données, le tout en s’appuyant sur Nostr.

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Illustration du fonctionnement de PipeliNostr

 

La grande différence par rapport aux outils SaaS, c’est que l’automatisation de PipeliNostr ne repose plus sur des API de tiers, mais sur un flux commun et distribué. Les intégrations restent côté utilisateur, sans dépendre d'une plateforme centralisée.

Pour finaliser le développement de PipeliNostr, be-BOP lance aujourd'hui une campagne de financement participatif, avec un objectif de 5 000 CHF.

Rendez-vous sur le site de be-Bop pour en savoir plus et participer au financement de PipeliNostr.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour affirmer que cette approche reposant sur Nostr s’imposera face aux plateformes existantes, elle introduit une nouvelle manière d’automatiser, sans intermédiaire.

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Source : be-BOP

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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