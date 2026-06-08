Michael Saylor explique la chute du bitcoin, et selon lui, ce n'est pas une crise

Le Bitcoin a plongé autour des 60 000 dollars cette semaine. Une perte d'environ 14 % sur huit jours, et même de 20 % sur un mois. Pas de quoi effrayer Michael Saylor ce 8 juin, qui a trouvé une explication : les marchés réallouent massivement leurs capitaux vers les grandes levées de fonds de l'IA, au détriment du bitcoin.

Chute du Bitcoin : pour Michael Saylor, c'est une « rotation de capitaux »

Cette semaine, plus de 600 milliards de dollars de capitalisation crypto sont partis en fumée en quelques jours. Le Bitcoin s'est vu retomber vers les 60 000 dollars, des niveaux qu'il n'avait plus touchés depuis des mois et notamment depuis l'investiture de Donald Trump. Une situation qui a de quoi effrayer les détenteurs de crypto.

Mais pour Michael Saylor, président de Strategy investissant massivement sur le BTC, pas de panique. Sur X le 4 juin, puis dans une vidéo postée le 6 juin, il a livré son analyse :

Les marchés de capitaux financent le déploiement de l'IA à une échelle historique. C'est une rotation de capital, pas un affaiblissement du Bitcoin. Michael Saylor

🪙 Pour en savoir plus – Qu'est-ce que le Bitcoin ?

Selon lui, le marché est donc en crise à cause de cette rotation de capitaux vers l'intelligence artificielle, considérée comme le cycle d'investissement de cette décennie pour beaucoup, et non pas à cause d'une perte de confiance dans le Bitcoin.

Ces trois derniers mois, et au cours des trois prochains, ce sont 400 milliards de dollars qui ont été levés par des entreprises comme OpenAI, par Anthropic, par Google et par SpaceX. On assiste littéralement à une introduction en bourse de 85 milliards de dollars pour SpaceX et à une offre de 80 milliards de dollars pour Google. Michael Saylor

Pour dégager les liquidités nécessaires à ces IPOs, les investisseurs vendent ce qu'ils ont sous la main, que ce soit des obligations, des actions, ou du Bitcoin. Ainsi, selon Michael Saylor, environ 1 % des 400 milliards en question, soit 4 milliards de dollars, viendrait des ETF Bitcoin sur les 14 derniers jours.

Le marché crypto se complexifie, retrouvez nos experts pour le surperformer

Publicité

La vague d'IPO qui aspire les liquidités du Bitcoin

Ainsi, le problème viendrait des méga-introductions en bourse qui arrivent toutes en même temps. « Dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu d'introductions en bourse à 80 milliards de dollars, et là on en a une, deux, trois, quatre, cinq », énumère-t-il, persuadé que « ce sera la plus grande année d'introductions en bourse et d'émissions d'actions de notre vie ».

Chaque banque d'investissement de Wall Street est en train de vendre les deals Anthropic, OpenAI, Google, SpaceX. Et tout le monde doit trouver 400 milliards de dollars en cash. Michael Saylor

🗞️ À lire aussi – Strategy vend : le pari de Michael Saylor est-il intenable ?

Dans ce contexte, le bitcoin, perçu comme un actif liquide, est l'un des premiers actifs que les gérants vendent pour se repositionner sur ces nouvelles émissions.

Néanmoins, malgré ce discours, Michael Saylor lui-même a vendu une petite somme en Bitcoin au début de semaine (32 BTC sur les 843 738 détenus initialement) mais il tente depuis de rassurer les investisseurs, alors que l'action Strategy avait perdu 9,5 % le jour de la vente. Aujourd'hui, on parle d'un bottom entre 46 000 et 54 000 dollars pour le Bitcoin, qui, à l'heure de l'écriture de cet article, oscille toujours autour des 63 000 dollars.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.