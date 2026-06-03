Strategy vend : le pari de Michael Saylor est-il intenable ?

Alors que la vente d’une petite somme en Bitcoin (BTC) par Strategy a fait souffler un vent d’inquiétude, la stratégie à long terme de Michael Saylor est examinée. Le plus bullish des PDG a-t-il mal calculé son coup ?

Le plan de Strategy en question

L’action de Strategy (MSTR) clôturait en baisse de 9,5 % hier : les investisseurs sont échaudés par la vente de BTC plus tôt cette semaine. Bien que la somme soit très peu conséquente (32 BTC sur les 843 738 détenus initialement), cela constitue un événement : Strategy a construit toute sa communication sur le fait de ne jamais vendre.

Pour certains, cela souligne une situation qui s’est détériorée pour le géant de la trésorerie en BTC. On rappelle que Strategy fonctionne avec un système d’échafaudage financier : elle emprunte et émet des titres pour acheter du BTC, ce qui en principe fait monter son action, ce qui lui permet de lever encore plus de fonds. Mais pour certains commentateurs, la machine à cash serait peut-être en train de s’enrayer.

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Le point de surveillance principal de Strategy, ce sont les dividendes à payer chaque mois. À ce stade, l’entreprise doit distribuer 137 millions de dollars aux investisseurs. Mais les réserves dédiées se sont nettement réduites. Depuis février, ses réserves en USD ont été réduites de 60 % pour atteindre 900 millions de dollars.

Mais dans le même temps, ses obligations de dividende annuelles ont doublé, passant de 835 millions de dollars à 1,65 milliard de dollars. Résultat : les réserves de Strategy peuvent lui permettre de payer ses dividendes pendant 7 mois… Alors qu’en début d’année, les réserves couvraient une trentaine de mois.

Une « gestion désastreuse » selon certains

Au-delà des ventes de BTC, c’est donc la stratégie au sens large qui est observée. Jeff Dorman, le responsable des investissements de la société Arca, pointe par ailleurs du doigt le fait que Strategy change graduellement ses règles du jeu, ce qui n’inspire pas confiance. En juillet 2025, Strategy avait procédé à une IPO pour le STRC, dégageant 2,5 milliards de dollars. Une somme de 1,44 milliard de dollars avait été mise de côté en décembre la même année : elle avait pour ambition de rassurer le marché. Elle servait en effet à assurer le paiement des dividendes pendant un an et demi.

Mais le mois dernier, Strategy a fait volte-face. L’entreprise a conclu des transactions privées pour racheter 1,5 milliard de dollars de valeur nominale de ses obligations convertibles 2029 pour environ 1,38 milliard de dollars. Autrement dit, elle a consommé ses réserves, comme le souligne Jeff Dorman :

Cette réserve de liquidités d’un an et demi est soudainement tombée à quatre mois. Lundi, [Michael Saylor] annonce qu’on va en fait vendre des bitcoins. Il laisse entendre au marché que c’est la seule option qui lui reste. C’est pour ça que le bitcoin s’effondre, c’est pour ça que l’action s’effondre.

Le CIO de Arca fait donc une conclusion sans appel :

C’est tout simplement une gestion désastreuse du bilan.

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Que l’on croit à la vision de Michael Saylor ou non, une chose est certaine : le montage utilisé par Strategy peut être précaire et compte sur des situations de marché qui restent favorables. À ce stade, l’entreprise suscite donc beaucoup de questions.

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Source : Laura Shin via X

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