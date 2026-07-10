Ethereum : Le CEO de SharpLink annonce un « supercycle institutionnel »

Joseph Chalom, patron de SharpLink, affirme qu’Ethereum est déjà entré dans une nouvelle ère. Malgré un cours à la traîne face au Bitcoin, le dirigeant assure que « le supercycle institutionnel » a démarré.

Un « supercycle institutionnel » déjà lancé, selon SharpLink

Pour Joseph Chalom, directeur général de SharpLink, le meilleur est à venir pour Ethereum.

J’irais jusqu’à dire que nous sommes dans une nouvelle ère d’Ethereum. Nous sommes au début d’un supercycle institutionnel Joseph Chalom, directeur général de SharpLink.

Cette prise de parole intervient alors que l’Ether (ETH) reste à la peine. Le token natif d’Ethereum s’échange autour de 1 796 dollars, soit près de 64 % sous son plus haut historique d’août 2025. Le cours du Bitcoin, lui, a mieux résisté ces derniers mois.

Chalom estime pourtant que les investisseurs regardent le mauvais tableau. Selon lui, l’infrastructure institutionnelle qui se déploie autour d’Ethereum compte davantage que les bougies quotidiennes.

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Stablecoins, tokenisation et agents IA au cœur de la thèse

Le dirigeant s’appuie sur plusieurs indicateurs pour défendre sa position. Ethereum concentre environ 55 % du règlement des stablecoins à l’échelle mondiale . La tokenisation d’actifs réels progresse, avec un marché estimé autour de 31 milliards de dollars, principalement adossé à des Treasuries américaines et fonds monétaires.

Chalom cite également l’essor des paiements entre agents IA. Au premier trimestre, environ 160 millions de micro-transactions agent-à-agent auraient été traitées via le protocole X402, majoritairement sur l’écosystème Ethereum. Un volume encore modeste mais qui pourrait, selon lui, absorber une part importante du block space à mesure que l’automatisation s’étend.

Sur la DeFi, il pointe la maturité croissante de protocoles comme Aave et Morpho, qu’il voit devenir la couche de crédit des actifs tokenisés.

Une architecture décentralisée pour porter Ethereum

Le CEO de SharpLink insiste sur le fait que l’Ethereum Foundation n’est plus le seul steward du réseau. Le mois dernier, SharpLink a rejoint Bitmine, Joe Lubin et d’autres acteurs pour financer Ethlabs, un laboratoire de recherche indépendant fondé par cinq anciens chercheurs seniors de la Fondation.

L’un fait avancer le protocole, l’autre le porte aux institutions. Et nous, avec d’autres, détenons cet actif productif Joseph Chalom, directeur général de SharpLink.

Cette répartition des rôles constituerait, selon lui, « la nouvelle architecture de la nouvelle ère d’Ethereum ».

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Chalom oppose enfin le modèle de SharpLink à celui de Strategy (ex-MicroStrategy), dont l’action évolue autour de 94 dollars, très loin de son plus haut de 457 dollars. Il évoque un « overhang » lié aux annonces quotidiennes de la société de Michael Saylor et à sa structure complexe de dette convertible et d’actions préférentielles.

À l’inverse, SharpLink a conservé un bilan simple, uniquement composé d’actions ordinaires. « Vous pouvez rendre vos ETH productifs sans prendre de levier », défend-il, mettant en avant les rendements natifs du staking et de la DeFi.

Le dirigeant refuse toute prévision de prix. Il estime néanmoins que « le rapport risque-rendement à acheter de l’Ether autour de 1 700 dollars n’a peut-être jamais été aussi favorable ». Une conviction qui reste à confronter au verdict du marché.

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Source : Yahoo Finance

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