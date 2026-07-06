Roadmap mise à jour pour Lean Ethereum - Vitalik Buterin revoit certains objectifs de sa « strawmap »

L’évolution d’Ethereum implique une série de mises à jour majeures et de mutations profondes, dont la dernière en date s’inscrit sur la fin de cette décennie. Un programme baptisé « Lean Ethereum » dont Vitalik Buterin vient de revoir certains points de la « strawmap ». On vous explique tout…

Vitalik Buterin confirme la vision « Lean Ethereum »

S'il existe une différence évidente entre le Bitcoin et Ethereum, c'est la capacité de cette dernière blockchain à ne jamais rester figée dans un modèle de fonctionnement immuable, au point de ne pas hésiter à revoir certains de ses éléments centraux comme lors de sa transition historique « The Merge » vers le Proof of Stake, opérée en 2022.

Une étape décisive qui en appelait visiblement d'autres depuis l'annonce de la mise en place du programme baptisé « Lean Ethereum » en août de l'année dernière. L'objectif ? Opérer une transformation progressive de son protocole sur les 3 à 5 prochaines années, avec un objectif fixé à 2030.

🔍️ Découvrez les 10 meilleurs sites pour acheter de l'Ether (ETH)

Une vision soutenue par son emblématique cofondateur Vitalik Buterin, qui espère avec ce projet trouver un équilibre fonctionnel entre une plus grande simplicité d'utilisation et des exigences nécessaires telles que la scalabilité, la sécurité, la confidentialité et la résistance au risque quantique, sans toutefois imposer une refonte massive de l'écosystème Ethereum.

Malgré tout, Vitalik Buterin explique dans une récente publication que cela impliquera à terme « un remplacement de presque tous les éléments majeurs du protocole ». Des modifications impliquant « une simplification, un nettoyage et une préparation pour l'avenir » qui seront apportées en plein vol à Ethereum, tout en prenant bien soin de « minimiser les perturbations pour les applications existantes ».

Acheter facilement la crypto Ether avec Bitpanda

Une mise en place qui débutera à partir du hard fork Hegota (H-star)

Le véritable point de départ de cette mutation interviendra au moment du hard fork Hegota (également appelé H-star), présenté comme le dernier appartenant à l'ère « pré-Lean ». Tout ce qui interviendra ensuite portera l'empreinte de la vision Lean Ethereum.

Ce processus devrait amener à une refonte du modèle EVM (Ethereum Virtual Machine) sur lequel tout repose actuellement, afin d'en faire une couche de « haut niveau ». Le but ? Permettre au protocole d'exécuter des solutions plus simples (RISC-V ou leanISA) et adaptées aux évolutions à venir.

Un autre point essentiel concerne également l'introduction de nouveaux types de « state » afin de proposer une gestion des données plus optimisée et adaptée aux différents usages existants (ERC-20, NFT, DeFi...).

📰 Vitalik Buterin dévoile la nouvelle roadmap d'Ethereum d'ici 2030 - Qu'est-ce que cela implique ?

Autant d'évolutions abordées par Vitalik Buterin dans une liste détaillée :

Une vérification des blocs optimisée à l'aide des STARKs récursifs ;

Un remplacement de tous les éléments vulnérables aux ordinateurs quantiques ;

Une séparation entre la disponibilité des données et la finalité au sein du consensus ;

Des frais de gaz calculés en fonction des ressources nécessaires.

Des points à l'origine de nouvelles modifications dans la « strawmap » mise à jour par Vitalik Buterin. Un document de réflexion qui propose une vue d'ensemble du projet Lean Ethereum, tout en restant modifiable et adaptable en fonction des réflexions et évolutions à venir.

Roadmap mise à jour pour Ethereum

Acheter des cryptos facilement avec Bitpanda

Source : Vitalik Buterin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.