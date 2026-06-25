80 % de nouvelles offres en moins, licenciements massifs... L'emploi crypto subit lui aussi le bear market

Le marché de l'emploi crypto n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2022, et la contraction s'est encore accentuée en 2026, selon un rapport de Tiger Research. Au-delà du nombre d'offres, c'est aussi leur nature qui aurait changé.

Des offres moins nombreuses et qui diffèrent des années précédentes

Le rapport de Tiger Research, basé sur l'analyse de 2 932 offres d'emploi actives, montre une forte baisse. Le nombre de nouvelles offres d'emploi crypto a atteint 66 494 en 2025, soit un rebond de 47 % par rapport à l'année précédente, mais toujours en dessous du pic de 2022. Le repli s'est ensuite aggravé en 2026, avec une baisse d'environ 80 % des nouvelles offres en janvier.

Par ailleurs, la nature des offres a changé drastiquement, au profit de la conformité réglementaire et de l'ingénierie technique, au détriment du marketing et de la gestion de communauté.

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Cette contraction s'accompagne d'une vague de restructurations chez les grands acteurs du secteur. Consensys avait engagé des licenciements au second semestre 2025, une tendance qui s'est poursuivie en 2026 chez plusieurs grandes plateformes d'échange.

Licenciements massifs

Le mois de mars a concentré le plus grand nombre d'annonces de licenciements du premier semestre, avec six entreprises ayant communiqué sur des suppressions de postes durant le même mois : Gemini, Crypto.com, Algorand, OP Labs, PIP Labs et Messari.

À ces cas s'ajoutent d'autres entreprises ayant fait des annonces similaires au fil de l'année : Coinbase (14 % de ses effectifs, environ 700 personnes), Robinhood (10 %), Dune (25 %), Block (plus de 40 %), ainsi que l'Ethereum Foundation, qui a supprimé 20 % de ses postes cette semaine.

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Les justifications avancées varient selon les entreprises : Algorand a évoqué le contexte macroéconomique et la baisse des cours, tandis que Crypto.com et Gemini ont pointé l'intégration de l'intelligence artificielle. Coinbase a pour sa part annoncé vouloir devenir une "entreprise native de l'IA".

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La conformité et l'ingénierie résistent, le marketing recule

Sur les 2 932 offres actives recensées en juin 2026, l'ingénierie arrive en tête avec 34,1 % des postes, suivie par la conformité et le juridique à 10,4. Cette dynamique est encore plus marquée chez les plateformes d'échange : sur 904 offres recensées dans ce secteur, la conformité (16 %) dépasse largement le développement commercial (6,7 %).

Cette montée de la conformité s'explique notamment par l'entrée en vigueur complète du règlement européen MiCA, qui a rendu obligatoire l'agrément PSCA depuis décembre 2024. À l'inverse, les rôles liés à la création de contenu et à la gestion de communauté sont identifiés comme les plus susceptibles d'être automatisés par l'IA.

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Par secteur, les plateformes d'échange centralisées (30,8 % des offres) et les stablecoins/paiements (13,4 %) concentrent près de la moitié des postes, portés notamment par OKX, Bybit, Binance, Tether et Ripple. Le gaming et les NFT, moteurs du marché en 2022-2023, ne représentent plus que 2,4 % des offres. Ce sont donc des évolutions profondes qui marquent l'écosystème.

Source : Tiger Research

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